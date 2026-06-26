Marknadskommunikatör till Gustavsberg Rörsystem (vikariat)
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2026-06-26
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Nu söker vi dig som är strukturerad, kreativ och sugen på ett brett vikariat i ca 14 månader. Du både håller igång det löpande arbetet och driver det vidare, och blir en självklar del av vårt familjära gäng på vägen.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som marknadskommunikatör har du en operativ roll där du ansvarar för intern och extern B2B-marknadsföring och kommunikation. Du driver det löpande marknadsarbetet, producerar säljstödjande och varumärkesbyggande material, från grafik till film och kampanjer, samt håller hemsida, digitala kanaler och produktinformation uppdaterade.
Rollen innebär även att planera och publicera innehåll i sociala medier, följa upp kampanjer och marknadsinsatser samt tillsammans med kollegor samordna mässor och evenemang i Sverige, Danmark och Norge. Du arbetar nära VD/marknadschef och säljorganisationen, samtidigt som du har kontakt med externa leverantörer och byråer.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera kreativ produktion med struktur, projektledning och ett tydligt affärs- och säljstödjande perspektiv.
Arbetsplatsen finns på Svetsaregatan i Halmstad och arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Du blir en del av ett familjärt och engagerat team i ett marknadsledande företag. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, hälsoaktiviteter, sjukvårdsförsäkring samt olycksfallsförsäkring.
Om dig
Vi söker dig som är en kommunikativ och strukturerad person med några års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, gärna inom B2B. Du är van att ta material från idé till färdig produkt och har god känsla för grafisk form, text och målgruppsanpassad kommunikation.
Du har goda kunskaper i Adobe Creative Cloud, särskilt Illustrator och InDesign, samt erfarenhet av digitala kanaler, webbpublicering och gärna grundläggande förståelse för Google Analytics och annonsering. Du arbetar självständigt, håller ihop flera parallella projekt och trivs i nära samarbete med sälj, ledning och externa partners.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en kreativ doer som också är en tydlig beställare som kan samordna leverantörer, driva projekt framåt och säkerställa att slutresultatet håller rätt kvalitet, tonalitet och grafisk profil.
Flytande svenska och engelska är krav för tjänsten, förståelse för norska och danska är meriterande.Om företaget
Gustavsberg Rörsystem har utvecklat och tillverkat avloppssystem och tryckrörssystem sedan år 1947. Produktprogrammet innefattar även ett sortiment med golvbrunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar. Men det största kapitalet Gustavsberg Rörsystem AB besitter är medarbetarna. Det är genom medarbetarnas samarbetsförmåga som historiska värden har byggts och det är också så bolagets framtida värden kommer att byggas. Läs mer på www.gustavsberg-ror.se
Om anställningen och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på ca 14 månader med start i mitten av oktober. Rekryteringen sker i samarbete med Adecco, frågor och ansökningar besvaras och behandlas av ansvarig rekryteringskonsult hanna.bonli@adecco.se
. Urvalet påbörjas i mitten av augusti.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Köpmansgatan 8 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringsansvarig
Hanna Bonli 0736847773 Jobbnummer
9980712