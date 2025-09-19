Marknadskommunikatör med PIM-ansvar till OEM Automatic
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Tranås Visa alla marknadsföringsjobb i Tranås
2025-09-19
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Tranås
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla vår produktinformation och skapa kommunikation som inte bara visar upp vårt erbjudande inom industrikomponenter utan också stärker vår digitala närvaro och genererar leads? Följ med på en spännande resa där du som marknadskommunikatör får kombinera ditt systemintresse med din kommunikativa förmåga och samtidigt bidra till OEM Automatics fortsatta utveckling!
Om företaget
OEM Automatic AB säljer komponenter för industriautomation. Vi representerar ett 100-tal tillverkare och fungerar som deras säljbolag på den svenska marknaden. Vårt huvudkontor ligger i Tranås med säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. OEM Automatic har ca 200 medarbetare och är en del av börsnoterade OEM International med verksamhet i 15 länder. Läs mer på www.oemautomatic.se
Arbetsuppgifter
Rollen som marknadskommunikatör på OEM Automatic innebär att du får en plats i vår heltäckande inhouse marknadsavdelning där vi producerar och hanterar alla våra marknadsföringsaktiviteter. Här får du variation i arbetet med möjligheten att utvecklas inom många områden, samtidigt som det kräver en förmåga att själv planera, genomföra och driva på olika aktiviteter. Du får möjlighet att använda dina tidigare erfarenheter samtidigt som du ges utrymme att själv vara med och påverka din utveckling. Du får möjligheten att arbeta både strategiskt och operativt, där du samarbetar med interna avdelningar, både inom vårt bolag och inom koncernen.
I dina arbetsuppgifter ingår det bland annat att:
Ansvara för administration, utbildning och support i PIM-systemet
Säkerställa kvalitet i produktinformationen och optimera den digitala användarupplevelsen
Vidareutveckla system och processer tillsammans med övriga bolag i koncernen
Bidra i marknadsteamets övriga aktiviteter beroende på kompetens och intresse, t.ex. SEO-arbete, contentproduktion, segmentering, marketing automation och leadshantering.
Du kommer ingå i vårt MK-team som består av ett glatt gäng på 6 personer. Vi tror att vi blir bättre och mår bättre när vi arbetar tillsammans på plats. Eftersom kontoret ligger i Tranås ser vi gärna att du bor i närområdet.
Din profil
Bli en i laget - hos oss blir du en del av ett tight marknadsteam, vi har olika ansvarsområden men hjälper alltid varandra. Vi tror tjänsten passar dig som har ett intresse för system och drivs av att arbeta med digitala verktyg och utveckla vår användarupplevelse. Du har ett naturligt kund- och resultatfokus samt ett genuint intresse för affären, vilket genomsyrar allt du gör. Vi ser gärna att du har relevant utbildning men ett genuint intresse och erfarenhet av exempelvis marknadsföring och produktkommunikation inom service/sälj kan också göra att du är rätt för tjänsten. Har du erfarenhet av digitala verktyg som PIM och/eller kunskap om SEM, SEO och Google Ads är det ett plus. Du talar och skriver på svenska och engelska utan svårigheter.
Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, strukturerad och serviceminded. Din förmåga att ta egna initiativ, prioritera samt växla mellan snabba deadlines och långa processer gör att du självständigt driver ditt arbete framåt.
Även om vi är 200 anställda runt om i Sverige är det viktigt att behålla den familjära känslan. Våra ledord är engagemang, omtanke, kompetens och enkelhet och hos oss ges du möjligheten att växa som person och utvecklas inom bolaget/koncernen. Känner du dig redo att bli vår nya kollega?
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar OEM Automatic med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog på 036-18 82 96, linda.algeskog@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se Jobbnummer
9517163