Marknadskommunikatör inom kampanj, digitala kanaler och varumärke
2026-02-19
Är du en erfaren marknadskommunikatör som vill kombinera strategiskt tänk med operativt arbete? Vill du bidra till att stärka varumärket och driva kundkommunikation som skapar affärsnytta? Då kan det här uppdraget vara något för dig!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader med god chans till förlängning. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund.Om företaget
Vår kund arbetar med uthyrning av bostäder och lokaler och har som mål att öka kundnöjdhet och uthyrningsgrad. Marknadsteamet har en nyckelroll i att stärka varumärket, utveckla kundkommunikation och säkerställa att alla marknadsinsatser följer bolagets värderingar, tonalitet och varumärkesramar.
Mer information om organisationen ges vid en eventuell intervju.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för kvalitet, samordning och analys av marknadsinsatser, samt säkerställa att kommunikationen följer varumärkes- och lagstiftningskrav.
Koordinera kampanjer och säkerställa form, tonalitet och varumärkesstrategisk efterlevnad.
Ansvar för sociala medier, framför allt Instagram, samt presskontakter och mediebevakning.
Kvalitetssäkra digitala visningar och kundmaterial.
Följ upp och analysera kampanjer för optimering.
Säkerställa efterlevnad av licensavtal och marknads-/medielagstiftning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av marknadsarbete i liknande roll.
Erfarenhet av kampanjproduktion, digital marknadsföring och sociala medier.
God kunskap i Adobe Creative Suite och Google-verktyg.
Förståelse för juridiska ramar inom marknadskommunikation.
För att lyckas i rollen ser vi att du kan växla mellan strategiska frågor och operativa arbetsuppgifter, trivs med samarbete och har ett starkt affärs- och kundfokus. Du är analytisk, serviceinriktad, utvecklingsdriven och har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Övrig information
Start: Omgående. Plats: Eskilstuna. Lön: Enligt överenskommelse.
