Marknadsföringsstudent till Brobergs Tobakshandel
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
Är du i början av dina marknadsföringsstudier och vill skaffa praktisk erfarenhet vid sidan av studierna? Hos Brobergs Tobakshandel får du arbeta hands-on med företagets e-handel och digitala marknadsföring och vara med och utveckla innehåll för sociala medier och nyhetsbrev. Uppdraget sträcker sig initialt över ett år och passar dig som vill bygga relevant erfarenhet i en flexibel studentroll.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen blir du en viktig del av vårt team och får arbeta hands-on med vår e-handel och webbplats. Arbetet är förlag på plats på kontoret och sker flexibelt under kontorstider måndag till fredag.
Du erbjuds
• Att få arbeta affärsnära med VD och produktchef på bolaget
• Frihet att utveckla marknadsföringen i en riktning du & Brobergs tror på
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta operativt med vår e-handel och webbplats. Du uppdaterar e-handeln med nya produkter och ansvarar för att se över, justera och förbättra befintligt innehåll så att det är korrekt, tydligt och attraktivt. Arbetet handlar om att säkerställa en genomtänkt produktpresentation och en webb som håller hög kvalitet, både ur ett varumärkes- och användarperspektiv.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar marknadsföring eller liknande och har minst två år kvar av dina studier
• Är intresserad av e-handel och digital marknadsföring
• Är strukturerad, noggrann och tar eget ansvar
• Har god kommunikativ förmåga i både svenska & engelska, både i tal och skrift
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete med hemsidor, sociala medier eller nyhetsbrev
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Estetisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Brobergs Tobakshandel är ett anrikt företag med rötter tillbaka till 1881 och ett välkänt varumärke inom tobaks- och accessoarhandel. De erbjuder ett noggrant utvalt sortiment och kombinerar tradition med en modern närvaro online och i butik. Deras långa historia och fokus på kvalitet gör dem till en bra arbetsplats för dig som vill utvecklas inom marknadsföring. Varaktighet, arbetstid, etc.
