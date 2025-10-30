Marknadsföring och kundsökning inom bilverkstad

Mennah IT / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-10-30


Vårt företag ändrar sin verksamhetsinriktning till att marknadsföra och sälja produkter och tjänster relaterade till bilar.
Vi söker en motiverad person som kan arbeta med marknadsföring, kundkontakt och utveckling av kundnätverk både digitalt och fysiskt.

Dina arbetsuppgifter
Marknadsföring av bilprodukter och tjänster
Söka nya kunder och samarbetspartners
Bidra till att utveckla företagets kundbas

Kvalifikationer
Intresse för bilbranschen
God kommunikationsförmåga
Grundläggande datakunskap och erfarenhet av sociala medier

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: mhmdsamraie@gmail.com

Arbetsgivare
Mennah IT

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9582483

