Marknadsföring och kundsökning inom bilverkstad
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vårt företag ändrar sin verksamhetsinriktning till att marknadsföra och sälja produkter och tjänster relaterade till bilar.
Vi söker en motiverad person som kan arbeta med marknadsföring, kundkontakt och utveckling av kundnätverk både digitalt och fysiskt.

Dina arbetsuppgifter
Marknadsföring av bilprodukter och tjänster
Söka nya kunder och samarbetspartners
Bidra till att utveckla företagets kundbasKvalifikationer
Intresse för bilbranschen
God kommunikationsförmåga
Grundläggande datakunskap och erfarenhet av sociala medier

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: mhmdsamraie@gmail.com

Arbetsgivare Mennah IT

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9582483