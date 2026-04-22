Marknadsförare till Himmelsby SPA & Konferens
Är du kreativ, strukturerad och har utbildning inom marknadsföring? Trivs du i en roll där du får arbeta både strategiskt och operativt med många kontaktytor? Då kan du vara den vi söker till vår marknadsavdelning på Himmelsby SPA & Konferens.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som marknadsförare hos oss får du en bred och central roll i verksamheten. Du arbetar med att driva bokningar, stärka vårt varumärke och utveckla vår digitala närvaro. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du planerar, genomför och följer upp marknadsaktiviteter.
Du arbetar nära ledning och övriga avdelningar och bidrar till att skapa en enhetlig och attraktiv kommunikation i alla kanaler.Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra kampanjer i Facebook och Instagram
Arbeta med Google (annonsering, sök och analys)
Skapa innehåll i Canva (annonser, nyhetsbrev och material)
Ansvara för hemsida och SEO
Producera material till skyltar, tryck och miljö
Arbeta med nyhetsbrev och kundkommunikation
Följa upp resultat och optimera kampanjer
Bidra till utveckling av erbjudanden och paketering
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, digital marknadsföring eller kommunikation
Har erfarenhet av digital marknadsföring och annonsering
Är strukturerad och har god administrativ förmåga
Är kreativ och har känsla för form, text och kommunikation
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera projekt samtidigt
Är självgående, initiativtagande och ansvarstagande
Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system
Talar och skriver svenska obehindrat (engelska är meriterande)
Meriterande
Erfarenhet från besöksnäring, hotell eller spa
Kunskap inom konverteringsoptimering
Erfarenhet av e-postmarknadsföring
Erfarenhet av foto, video eller innehållsproduktion
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst i en unik spa- och konferensmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla vår marknadsföring
Ett engagerat och varmt team
En arbetsplats där kvalitet, upplevelse och resultat står i fokus
Generös friskvård och förmåner
Arbetsplats: Himmelsby SPA & Konferens, Mantorp Omfattning: Enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7613081-1959906". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Himmelsby Spa & Konferens AB
595 97 MANTORP Arbetsplats
Himmelsby SPA & Konferens
