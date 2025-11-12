Marknadsförare & B2B-säljare hållbar matinnovation
Vill du kombinera marknadsföring och försäljning - och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid?
Vi söker dig som vill bygga relationer, skapa engagerande innehåll och utveckla nya affärer för vår havrebaserade ingrediens OATup® - en innovativ, cirkulär produkt som stärker framtidens livsmedel.
Om rollen
I den här rollen får du det bästa av två världar - marknadsföring och försäljning i nära samspel.
Du arbetar både strategiskt och praktiskt med att:
• Skapa innehåll som stärker vårt varumärke - texter, nyhetsbrev, presentationer och korta filmer.
• Identifiera och kontakta nya kunder inom livsmedelsindustrin, boka möten och bygga långsiktiga relationer.
• Följa affären hela vägen - från första kontakt till avtal och uppföljning.
• Använd AI-verktyg och moderna digitala plattformar för att arbeta smartare och mer kreativt.
Du blir en viktig del av ett mindre, entreprenöriellt team där besluten tas snabbt och idéer blir verklighet.
Om dig
Du kan ha olika bakgrund - viktigast är att du vill växa i rollen och göra skillnad.
Vi tror att du:
• Har några års erfarenhet av B2B-försäljning eller marknadsföring (eller ett starkt intresse att utvecklas inom området).
• Är bekväm med att ta kontakt med nya människor - via telefon, e-post och möten.
• Tycker om att producera innehåll och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.
• Är driven, nyfiken och självgående - du ser möjligheter och tar initiativ.
• Har gärna erfarenhet från livsmedel, ingredienser eller hållbarhetssektorn - men det är inget krav.
• Ser AI och digitala verktyg som naturliga hjälpmedel i vardagen.
Ytterligare språk (ex. tyska, franska) är ett plus.
Vi erbjuder
• En kombinerad roll med stort utrymme att påverka och utveckla.
• En meningsfull produkt med fokus på hållbarhet, cirkularitet och framtidens mat.
• Kort väg från idé till handling - du arbetar nära ledning och beslutsfattare.
• Placering i Växjö med möjlighet till viss del hybridarbete.
Marknadsmässig lön och förmåner.
Vi är Livoo AB, en del av Elajo-koncernen, som utvecklar och säljer den cirkulära ingrediensen OATup®. Med utgångspunkt i Växjö arbetar vi för att skapa nästa generations hållbara livsmedel - för den globala marknaden och för framtiden.
