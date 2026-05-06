Marknadsförare / Content Creator
2026-05-06
Om rollen
Det här är inte ett vanligt marknadsföringsjobb. Vendion är ett premium-varumärke i en bransch full av tråkiga kassasystem, och du är personen som ser till att vi syns och låter därefter. Du gör - du briefar inte någon annan att göra. Idé, manus, filmning, klippning, publicering, annonsering. Hela kedjan.
Du reser till restauranger runt om i Sverige för att filma krögare, fånga vardagen i köket och bygga storyn om hur Vendion förändrar branschen. Du producerar content till Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn och vendion.com. Du sköter Meta-annonseringen - bygger målgrupper, testar kreativ, optimerar mot leads. Du jobbar tätt med grundarna och har frihet att forma hur Vendion låter och syns.
Vi rekryterar primärt i Lysekil. Härifrån utgår du när du åker ut till kunder och inspelningar runt om i landet - resorna är en löpande del av jobbet.
Vi söker dig som...
Erfarenhet av att skapa content från idé till publicering
Bekväm bakom kameran - och framför
Stark känsla för bild rörlig film och text
Skriver svenska som flyter - engelska är ett plus
Kan Meta Ads (Facebook & Instagram) - eller lär dig snabbt
B-körkort + resmöjligheter - kunderna finns i hela Sverige
Bonus: erfarenhet av restaurangbranschen eller B2B-marknadsföring
Vi erbjuder...
Frihet att forma Vendions röst - du briefar inte, du gör
Modern stack - Adobe Premiere
En produkt som faktiskt är värd att skryta med
Var med från start och bygg ett premium-varumärke från grunden
Lysekil som bas - havsluft
korta beslutsvägar och en ny kulinarisk vardag på resorna
Konkurrenskraftig lön och tydlig tillväxtbana
Rekryteringsbolag behöver ej höra av sig. Du som söker ska bo i Lysekil eller i närheten.
