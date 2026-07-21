Marknadschef med försäljningsansvar
Nordic Home Environment AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-07-21
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Häng med på resan att bygga upp Sveriges första kompletta plattform för hemhälsa
Hemsund är Sveriges första kompletta plattform för hemhälsa. Vi hjälper svenska hushåll att testa vatten, radon, mögel och luftkvalitet samt att förstå vad resultaten betyder för dem och deras familj. Vi tror att kunskap om sitt hem är nyckeln till en trygg boendemiljö, och precis som en läkare diagnostiserar vi det du inte kan se, förklarar vad det betyder och visar vägen till nästa steg. Hemsund är byggt från grunden och befinner sig i en spännande tillväxtresa, där varje ny kollega får en viktig roll i bolagets framfart.
Om rollen
Som marknadschef med försäljningsansvar hos Hemsund äger du vår kommersiella utveckling, från varumärke och positionering till kanalstrategi, budget och försäljningsmål. Du sätter riktningen för hur vi växer, prioriterar var vi lägger våra resurser och säkerställer att våra byråer levererar mot planen.
Det här är en liten, entreprenöriell organisation. Du leder och prioriterar, men du är trygg i att gå in operativt när det behövs. Du fördelar arbetet mellan dig själv och vår E-commerce & Content Coordinator, och du rapporterar till VD.
Din främsta fråga att besvara: hur skalar vi affären?
Ditt uppdrag
Äga tillväxt- och försäljningsstrategin för Hemsunds e-handel
Äga varumärkesstrategin och positioneringen i alla kanaler
Äga kanalstrategin, innehålls- och SEO-strategin samt betald marknadsföring
Äga CRO och löpande analys av kundbeteende – sätta mål och riktning, testa och skala det som fungerar
Äga CRM-strategin: sätta mål för flöden, segmentering och kundkommunikation
Äga marknadsbudget, KPI:er och forecasting
Äga byråavtal: styra, prioritera leveranser och följa upp resultat
Leda, fördela och coacha arbetet tillsammans med vår E-commerce & Content Coordinator
Vem är du?
Du är analytisk och drivs av affärsresultat, men har lika gott omdöme för varumärke och positionering. Du förstår vad som får människor att agera, och varför nyfikenhet fungerar bättre än skrämsel. Du är en trygg kommunikatör som representerar varumärket utåt, och en strukturerad ledare som kan fördela arbete mellan dig själv, ditt team och byråer. Du trivs i en entreprenöriell fas där playbooken är din att skriva.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av kommersiellt ansvar, gärna som E-handelschef eller Marknadschef/CMO inom e-handel eller D2C
Dokumenterad erfarenhet av att äga och nå försäljningsmål
Erfarenhet av att leda och följa upp byråer inom performance marketing och content
Strategisk förmåga inom kanal-, målgrupps-, content- och SEO-strategi
Praktisk kunskap i Ads Manager, Google Analytics, Shopify, Klaviyo, Google Search Console och Triple Whale
Erfarenhet av budgetarbete samt att sätta och följa upp nyckeltal
Erfarenhet från startup eller mindre bolag, samt från hälsa-, test- eller consumerbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Hos Hemsund blir du en del av ett litet team med stora ambitioner, där du ser resultatet av ditt arbete på riktigt varje dag. Du bidrar till ett uppdrag som spelar roll: att göra det osynliga i svenska hem synligt, begripligt och åtgärdbart. Vi växer i snabb takt och du är med och formar hur vi gör det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101779-2109515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Home Environment AB
(org.nr 559549-6158), https://karriar.hemsund.se
Västra Storgatan 27A (visa karta
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553 15 JONKOPING Arbetsplats
Hemsund Jobbnummer
10008189