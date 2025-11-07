Marknadschef med ansvar för affärsutveckling - Södertälje Hamn AB
Välj Södertälje Hamn - här får du kombinera affärsutveckling med samhällsnytta i en strategisk roll med stor påverkan
Så här säger Måns Frostell, rekryterande chef om rollen:
"Södertälje och Stockholmsregionen växer - och Södertälje Hamn är en nyckelspelare i att skapa hållbara godstransporter. Etableringarna i Stockholm Syd och den nya farleden mellan Landsort och Södertälje öppnar för större fartyg och nya affärer. Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens hamnverksamhet. Som marknadschef får du en nyckelroll i att utveckla både affären och relationerna - där hållbarhet, logistik och samhällsnytta möts."
Uppdrag och kompetenskrav
Som Marknadschef med ansvar för affärsutveckling får du en strategisk och operativ roll i att stärka Södertälje Hamns position på marknaden. Du ansvarar för att utveckla och implementera marknadsstrategier, identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners - både nationellt och internationellt.
Du leder företagets marknadsföringsinsatser, driver försäljningsaktiviteter och ansvarar för prissättning, avtal och intäktsbudget. Du kommer också att genomföra varumärkesundersökningar och Nöjd Kund Index (NKI), samt leda ett tvärfunktionellt marknadsteam. Rollen ingår i företagets ledningsgrupp och innebär nära samarbete med VD.
Tjänsten har inte personalansvar, men kräver god förmåga att leda genom samverkan.
Vi söker dig som har:
• Minst fem års erfarenhet av strategiskt arbete inom marknadsföring och affärsutveckling, gärna inom logistik, transport eller industri
• Ett starkt kommersiellt driv och god analytisk förmåga
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och ta initiativ, gärna inom en koncernstruktur
• Mycket god kommunikativ förmåga - både på svenska och engelska
• Förmåga att bygga och vårda affärsrelationer
• Ett arbetssätt som speglar Telgekoncernens kärnvärden - öppen, modig, personlig och enkel
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp samt vana att rapportera marknadsfrågor till bolagsstyrelse.
Södertälje Hamn är en del av Telgekoncernen
Inom Telgekoncernen finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Läs mer om några av våra medarbetare som valt Södertälje Hamn: Jobba hos oss
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
8 december 2025
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Måns Frostell du ska kontakta på 08-550 223 52. Fackliga kontakter är Unionen richard.bohman@soeport.se
och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
Läs mer om Södertälje Hamn AB
Läs mer om hur det är att vara anställd i Telgekoncernen: Vi valde Telge Ersättning
