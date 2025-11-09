Marknadschef
Via Energi är ett snabbväxande svenskt energibolag som kombinerar elhandel, solenergi och batterilösningar i ett nytt, skalbart helhetskoncept.
Vi utmanar branschen genom automation, tydlig kundnytta och affärsdrivet tänk.
Nu söker vi en Marknadschef som vill bygga en modern marknadsfunktion från grunden - med fullt mandat och direkt påverkan på bolagets tillväxt.
Om rollen
Du leder hela marknadsarbetet - från strategi till genomförande.
Rollen kombinerar digital tillväxt, varumärkesbyggande och kommersiella partnerskap.
Du kommer att:
Sätta och driva Via Energis marknadsstrategi för Sverige.
Bygga leadflöde som genererar affärer inom elhandel, sol och batteri.
Utveckla varumärket och kommunikationen i digitala kanaler och PR.
Etablera partnerskap och samarbeten som stärker Via Energis position.
Följa upp data, ROI och tillväxtmål - och rapportera direkt till styrelseordförande.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att bygga eller leda marknadsfunktion i tillväxtbolag.
Tänker affär först - mäter allt i resultat, inte räckvidd.
Är trygg med digital annonsering, CRM-flöden och performance marketing.
Vill ta ägarskap för helheten - inte bara genomföra uppdrag.
Trivs i snabb miljö med kort väg från idé till beslut.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag med tydlig expansionsplan och stora ambitioner.
Du blir en del av ledningen och får fullt mandat att bygga upp marknadsarbetet på ditt sätt.
Via Energi är en del av Via Gruppen, som driver flera bolag inom energi, teknik och fastighet.
Skicka ansökan till jobb@viaenergi.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
