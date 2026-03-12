Marknadsassistent (Vikariat) med inriktning innehåll
2026-03-12
Vill du vara med och stärka PacsOns synlighet och kommunikation?
Nu söker vi en Marknadsassistent, för ett vikariat på cirka ett år, som vill vara med och utveckla PacsOns marknadsarbete. I rollen får du en central plats i vårt marknadsteam där du arbetar både operativt och kreativt med innehåll, kampanjer och kommunikation i våra olika kanaler.
Du är med och planerar, producerar och följer upp marknadsaktiviteter - från kampanjer och sociala medier till e-postutskick och marknadsmaterial. Rollen passar dig som gillar att kombinera struktur, kreativitet och samarbete, och som vill bidra till att stärka vårt varumärke och vår närvaro i marknaden.
Det här är PacsOn
PacsOn-gruppen består av 5 olika bolag, som finns representerade på 15 orter runt om i Sverige. Alla med en stark lokal förankring och lokalt engagemang. Tillsammans omsätter gruppen ca 1,6 miljarder SEK och har ca 200 anställda.
Läs mer om oss på www.pacson.se
Vår kultur
Hos oss är alla fantastiska medarbetare och deras kompetens högprioriterad. Att vårda varandra och vår kultur är en självklarhet - nu och framöver. Hos oss får du ta del av en varm kultur som präglas av "tillsammans". Det är så vi mår bra, har kul, växer och står starka mot både leverantör och kund.
I rollen som Marknadsassistent arbetar du brett med PacsOns marknadsföring och kommunikation, med ett främsta fokus på innehåll. Du är med och planerar och genomför kampanjer, skapar och publicerar innehåll i våra kanaler samt följer upp resultat och statistik för att utveckla vårt marknadsarbete.
Du ansvarar även för vår närvaro i sociala medier och e-postmarknadsföring, där du producerar innehåll och analyserar utfallet av våra aktiviteter. Rollen innebär också att ta fram marknads- och kampanjmaterial - både digitalt och tryckt - där textproduktion, layout och bildredigering ingår.
Du samarbetar nära både marknadsteamet och våra lokala säljorganisationer genom att ta fram säljstödsmaterial och stötta vid lokala marknadsaktiviteter. I rollen ingår också att koordinera projekt tillsammans med externa partners som reklambyråer och tryckerier, samt att säkerställa att PacsOns grafiska profil följs i alla kanaler.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och självgående, och som trivs med att arbeta i ett högt tempo där många aktiviteter pågår parallellt. Du har ett öga för detaljer, är kommunikativ och tycker om att samarbeta med olika delar av organisationen.
Vi ser gärna att du har:
• Utbildning inom marknadsföring eller motsvarande
• Goda kunskaper i Adobe Creative Suite
• Erfarenhet av content creation - text, video och grafisk produktion
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Erfarenhet av arbete med sociala medier
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete i CMS-system
• B-körkort
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på cirka 12 månader med start enligt överenskommelse.
Kontoret är placerat i Jönköping, där resor i tjänsten kan förekomma till våra olika kontor i Sverige.
Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan!
PacsOn är en del av OptiGroup, en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- och sjukvård, tillverkning & industri och den grafiska sektorn med produkter och försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet.www.optigroup.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb.
The We Select Company AB (org.nr 556841-1671)
Barnarpsgatan 39D (visa karta
)
553 33 JÖNKÖPING Arbetsplats
PacsOn Jönköping
