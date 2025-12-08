Marknadsassistent till Kojapo i södra Stockholm
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sedan starten 1972 har vi varit en stabil aktör i det system som säkerställer att dricksvatten kan distribueras till svenska industrier, fastigheter och hushåll på ett säkert sätt. Från början verkade vi inom åkeribranschen där vi ofta lade märke till stora säkerhetsbrister i samband med VA-arbeten. Vi bestämde oss för att göra något åt det.
Sedan 1979 heter vi Kojapo och säljer och hyr ut ett brett sortiment kvalitets- och säkerhetsprodukter som underlättar arbetet och framförallt minskar säkerhetsriskerna för alla de fackmän som arbetar i och kring schakter, brunnar samt avlopps- och vattenreningsverk. Våra produkter förebygger belastningsskador, akuta skador och till och med dödsfall som kan ske när säkerhetsrutiner vid schaktning och släntning brister.
Nu söker vi nu en Marknadsassistent till en helt ny roll i organisationen. Det här är en unik möjlighet för dig som vill ta ett helhetsgrepp om företagets digitala närvaro och verkligen sätta din prägel på hur vi syns, hörs och kommunicerar i branschen.
Vi befinner oss i en expansiv fas och behöver dig som vill vara med och lyfta vår marknadsföring till nästa nivå - med frihet att forma arbetssätt, innehåll och struktur från dag ett.
Din roll hos oss
Som Marknadsassistent hos oss blir du drivkraften bakom all vår digitala kommunikation. Du ansvarar för att planera, skapa och publicera innehåll som är engagerande, professionellt och säljdrivande. Rollen är både strategisk och operativ - perfekt för dig som vill jobba kreativt och samtidigt utveckla processer och rutiner för ett modernt marknadsarbete.
Du kommer att utveckla och uppdatera vår hemsida, skapa film- och fotomaterial, ta hand om våra sociala medier samt se till att vår tonalitet och grafiska stil är enhetlig och tydlig. Du ansvarar också för att produktinformationen i RSK-databasen är korrekt och uppdaterad, och du ger stöd i enklare annonsering och optimering i Google Business Profile. Utifrån statistik och analyser ser du till att vårt digitala arbete hela tiden förbättras.
En viktig del av rollen är även att skapa marknadsmaterial som hjälper säljarna - allt från landningssidor och kampanjer till innehåll i Upsales som driver leads och stärker vår bearbetning. Dessutom får du möjlighet att planera och koordinera event såsom mässor, kunddagar, partnerdagar och webinar.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket ansvar och stor frihet. Du är strukturerad, självgående och trygg i att driva både kreativa och tekniska moment. Du har ett öga för detaljer och kvalitet, samtidigt som du är nytänkande och nyfiken på att testa nya sätt att nå ut.
Du är kommunikativ, prestigelös och får energi av att skapa innehåll - oavsett om det handlar om text, film, foto eller visuellt material. Du har lätt för att samarbeta och tycker om att vara en central länk mellan marknad, ledning och sälj. Har du SEO-kunskaper är det ett plus, men inget krav.
Du känner igen dig i följande:
* Du är självgående och gillar att ta ansvar från idé till färdigt resultat
* Du har ett öga för detaljer, kvalitet och tonalitet
* Du är kreativ och trygg med att skapa både text, foto och film
* Du trivs i samarbeten och kommunicerar tydligt och prestigelöst
* Du är nyfiken, lär dig snabbt och vill utveckla både dig själv och vår marknadsfunktion
* Du har erfarenhet av att arbeta med digitalt innehåll och sociala medier
Vad erbjuder vi?
På Kojapo får du möjligheten att kliva in i en organisation med stark historik, hög kompetens och en viktig roll i att skapa säkrare arbetsplatser runt om i Sverige. Här möts du av ett mindre men varmt och sammansvetsat team där alla hjälper varandra och där dina idéer får stort utrymme.
I rollen kommer du att få:
* En central roll med mycket påverkan
* Möjlighet att bygga vidare på struktur och arbetssätt
* En arbetsplats med korta beslutsvägar och stark gemenskap
* Ett varierat och kreativt arbete
* En chans att bidra till ett företag som växer och satsar framåt
Det här är helt enkelt den perfekta rollen för dig som vill vara med och forma Kojapos digitala framtid - inte bara förvalta den.Publiceringsdatum2025-12-08Kontaktperson för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar Kojapo med Jefferson Wells. Tjänsten söker du via länken nedan. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Sofia Huhta på 08-452 33 69 alternativt på sofia.huhta@jeffersonwells.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från kandidater och säljare och hänvisar till rekryterare Sofia Huhta - Tack! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d28ac9eb-c2aa-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Kojapo AB Kontakt
Sofia Huhta Sofia.Huhta@jeffersonwells.se +46725251668 Jobbnummer
9632581