Marknadsassistent med fokus på e-handel Göteborg
AdwiseHR i Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AdwiseHR i Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi hjälper företag att synas - nu vill vi att du hjälper oss!
Vi är ett familjeägt skyltföretag med djupa rötter i hantverket, hos oss genomsyras allt vi gör av omsorg, stolthet och hållbarhet. Nu söker vi en driven och kreativ marknadsassistent som vill ta vår digitala närvaro till nästa nivå och växa med oss.
Om rollen
Hos oss är du inte ett litet konto på en stor byrå. Du är en nyckelperson i ett litet, engagerat team med högt tempo och familjär stämning. Det här är en varierad roll där du växer och utvecklas, för dig som trivs med att ha många bollar i luften, tar initiativ och inte väntar på att bli tilldelad uppgifter. Du arbetar nära vår sälj- och marknadsansvarige med det operativa i vår digitala vardag och får insyn i hela affären, från strategi till genomförande. Här får du även en unik möjlighet att jobba med marknadsföring på två nivåer, direkt mot slutkund i Sverige och mot återförsäljare internationellt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bygga ut och förvalta vår e-handel i WordPress/WooCommerce
• Uppdatera och publicera innehåll på våra hemsidor
• Fotografera produkter och redigera produktbilder
• Skapa videor för sociala medier och webb
• Skapa och skicka nyhetsbrev
• Hantera våra sociala kanaler
• Producera enklare grafiskt material
• Ta fram presentationsmaterial till säljteamet
Vem är du?
Du trivs i en liten organisation där din insats märks och gör skillnad. Du har känsla för estetik och kommunikation och förstår att marknadsföring i grunden handlar om att stödja och driva försäljning, inte bara om synlighet. Som person är du noggrann, strukturerad och prestigelös, med förmåga att omsätta idéer i handling. Med hög arbetsmoral tar du ansvar för ditt arbete, bidrar där det behövs och har lätt för att sätta dig in i nya verktyg och system.
Vi söker dig som har;
• relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring.
• några års erfarenhet inom digital marknadsföring.
• arbetat med WordPress och WooCommerce, eller vill lära dig.
• van att jobba med AI och vill använda det som ett verktyg i vardagen.
Vad kan Inter Sign erbjuda dig?
Hos Inter Sign får du en spännande och bred roll med stort eget ansvar. Vi är ett företag som är få till antalet men besitter gedigen kompetens inom skyltning och visuell kommunikation - och du blir en del av ett lag där alla delar samma passion för det vi gör. Med korta beslutsvägar och ett engagerat team runt dig tas dina idéer på allvar och du ser resultatet av ditt arbete direkt. Hos oss finns goda möjligheter att växa, utvecklas och på riktigt sätta avtryck i ett tillväxtbolag med lång historia och stor framtidstro.
Om Inter Sign
Inter Sign grundades 1981 och är ett av Göteborgs äldsta skyltföretag. Vi är en av få aktörer i branschen med egen skyltfabrik, vilket gör att vi kan erbjuda hög kvalitet och personlig service hela vägen från idé till färdig produkt. Vi arbetar med hållbara material och tar ansvar för både kvalitet och miljö. Hos oss är ingen kund för liten och ingen uppgift för stor.
Snabbfakta
• Företag: Inter Sign i Göteborg AB
• Tjänst: Marknadsassistent
• Omfattning: 75-100%
• Placering: Göteborg
• Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse
• Sista dag att ansöka är 2026-04-15Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval så ansök omgående! Ansökan sker endast genom www.adwisehr.se.
Rekryteringen sker i samarbete med AdwiseHR men Claudine Hedlund-Long är ansvarig för rekryteringen, önskas därför ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Claudine Hedlund-Long på telefon 031-513 602 alt claudine@intersign.se
Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdwiseHR i Väst AB
(org.nr 556915-3470)
417 07 GÖTEBORG Arbetsplats
Inter Sign AB Jobbnummer
9797015