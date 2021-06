Marknadsassistent med fokus på digital marknadsföring till Sickl - Atrium Ljungberg AB - Inköpar- och marknadsjobb i Nacka

Atrium Ljungberg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nacka2021-06-30Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. Vi finns där Sverige växer; i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, där vi förvaltar våra områden med egen kompetent och engagerad personal. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners får vi platser att utvecklas och växa i enlighet med vår vision - Alla vill leva i vår stad.Är du en kommunikativ, driven och social person som är vass inom digital marknadsföring och kundevent? Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre på att ta fram kommunikation som engagerar och berör? Då är det kanske just dig som vi söker till rollen som Marknadsassistent i Sickla.Som Marknadsassistent arbetar du i en omväxlande och spännande roll där ditt huvudsakliga mål är att arbeta med marknadsföringsaktiviteter som lockar besökare till Sickla. Du kommer att arbeta mycket med sociala medier, planering och genomförande av events som skapar engagemang och stärker varumärket över tid. Låter det spännande? Skicka in din ansökan redan idag!Huvudsakliga ansvarsområdenSom Marknadsassistent arbetar du i nära samarbete med Marknadsansvarig där du utifrån marknadsplan planerar och genomför en kvalitativ aktivitetsplan innefattande kampanjer, inlägg i sociala medier, events med mera. Du håller nära kontakt med hyresgäster och tillsammans genomför ni olika aktiviteter.Skapa och publicera kanalanpassat och engagerande innehåll för Sicklas sociala kanaler och webbsida.Målgruppsanpassa, följa upp och analysera aktiviteter.Arbeta med SEO och SEM.Ansvara för utskick till hyresgäster och kunder samt svara på kundfrågor och moderera kommentarsfält.Uppdatera digitala skärmar i köpkvarteret samt hyra ut eventytor till butiker eller externa aktörer enligt marknadsområdets riktlinjer.I samband med event agera beställare samt projektleda leverantörer.Kvalifikationer och erfarenhetVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring och/eller centrumledning samt har tidigare arbetslivserfarenhet inom digital marknadsföring och event. Det är meriterande om du tidigare arbetat med marknadsföring inom retail men detta är inget krav. Du är riktigt duktig på att formulera dig i skrift och det faller dig naturligt att anpassa text och tonalitet efter målgrupp och kanal. Vi ser även att du har goda kunskaper i Epi-server, InDesign och Photoshop. Det är vidare meriterande om du har kunskaper inom SEO samt redigering av rörligt material för digitala medier.2021-06-30Som person söker vi dig som är social och relationsskapande samt har ett brinnande intresse för marknadsföring. Du är en kommunikativ person, att du har en känsla för ord och bild och ett sinne för vad som kommersiellt gångbart är en förutsättning för att kunna leverera enligt uppsatta mål. Det här med att fixa och trixa är bland det roligaste du vet och med hjälp av ditt driv och organisationsförmåga kan du hantera många olika arbetsuppgifter parallellt. Du är helt enkelt en naturlig projektledare. Du kommer gärna med egna idéer och har förmågan att ta egna initiativ.AnsökanVi ser fram emot din ansökan med CV. Vi kommer att behandla ansökningar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonsen tas ned. Vänta inte med din ansökan utan skicka den redan idag!Vi tar inte emot ansökningar via e-mail men om du önskar mer information eller har frågor om tjänsten, vänligen kontakta Emelie Gustafsson (HR Business Partner) på emelie.gustafsson@al.se I och med att vi närmar oss semestertider kan det dröja något längre innan du får återkoppling på din ansökan.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-30Atrium Ljungberg AB5839605