Marknadsassistent inom skönhet. SoMe och e-Commercse - Nail Systems Of Sweden AB

Nail Systems Of Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uddevalla2021-04-10Vad skall du göra i höst? Vill du utvecklas tillsammans med ett gott team inom skönhet? Vår härliga marknadsassistent/grafiker Ida lämnar sin stol för en mammaledighet och vill du ta den och skapa magi?Vi söker dig som vill bli en stor del av ett litet företag, du skall vilja investera tid och energi i jobbet och får då jobba med Sveriges bästa kunder och kanaler inom skönhetsvård.Din nya arbetsplats?Nail Systems / Beauty Concepts är ett mångsidigt företag inom skönhetsbranschen. Ett brett spann med försäljning, utbildning, tävlingsarrangemang och mässverksamhet utgör kärnverksamheten. Det ger dig möjlighet till ett varierande yrke med ofta högt tempo.Vi är en familjär organisation präglad av kreativitet, innovation och entreprenörskap. Vi arbetar med stark teamanda och är lyhörda för medarbetares förslag och idéer. Nya förslag till projekt. även utanför det direkta arbetsområdet, ser vi som positivt.Välkommen att besöka oss för att känna atmosfären!Vad skall du jobba med?Vi söker dig som har en utbildning inom e-Commerce och digital Marknadsföring. Vi erbjuder dig ett arbete med en spännande och bred roll i ett mindre företag med många möjligheter. Ett yrke där du kan ta fram all din innovation, dina egna initiativ för att påverka vår framtida strategi för marknadsföring, kommunikation och sälj. Vi kan vara din perfekta match!I din roll ingår att:Ta fram och genomföra kampanjer, uppdatera våra SoMe kanaler, utskick av nyhetsbrev, underhåll och uppdatering av företagets olika webbplatser.Du omvärldsbevakar skönhetsbranschen för att komma med förslag på nya marknadsföringsidéer och strategier. Du följer den digitala utvecklingen för att ständigt vara uppdaterad.Du tar fram och förnyar säljmaterial genom att skriva informativa och säljande texter och skapa fångande bilder.Skapa grafisk produktion i Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop.Vem är du?Du har erfarenhet av digital marknadsföring och är genuint intresserad av möjligheterna som finns online, webbtrender och ny teknologi. Du är nyfiken på kundflöden och hur dessa kan optimeras. Du har en passion för försäljning.Du kan planera och strukturera ditt arbete, du har fallenhet för det strategiska och för att utforma content som håller hög kvalité. Du som person har känsla för design både i bild och text.Du stimuleras av att arbeta med flera parallella uppgifter samtidigt och du har en god genomförandeförmåga där du planerar, slutför och följer upp ditt arbete med framgångsrika digitala marknadsföringskampanjer och att praktiskt kunna genomföra dem i de verktyg som krävs.Du är ett geni på Facebook, Instagram, LinkedIn och nya trender samt har goda kunskaper i Wordpress och MailChimp.Du är professionell men har även nära till skratt, en god portion humor underlättar. Du skall ha lätt för att samarbeta, vara lyhörd för din omgivning och ha viljan att utvecklas tillsammans med företaget.Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande. Tillträde från september.Ta gärna med arbetsprover.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-05-31Nail Systems Of Sweden ABTrädgårdsgatan 845131 Uddevalla5683474