Marknadsassistent Hos Enovis/djo Nordic Ab I Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2025-09-10
Tycker du om att arbeta kreativt? Har du erfarenhet av att arbeta med, marknadsföring, sociala medier eller annat administrativt arbete? Då är detta kanske rätt tjänst för dig!
Som marknadsassistent arbetar du med marknadsavdelningen, mångsidigt och med flera uppgifter. Arbetsuppgifterna varierar och det handlar om att vara tillmötesgående och initiativtagande och göra det lilla extra för att stötta upp med marknadsrelaterade arbetsuppgifter. Du som student bör vara flexibel och ska kunna arbeta minst 8h i veckan i kombination med dina studier.
Exempel på dina arbetsuppgifter
• Arbeta proaktivt med deras nordiska webbshop
• Se till att Nordic Enovis sajter är relevanta och uppdaterade med nya produkter och nyheter
• Inlägg på sociala medier
• Om tid tillåter bistå med andra marknadsföringsaktiviteter och säljstöd
Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på StudentConsulting och arbeta från vår kunds kontor som ligger i Malmö.
DETTA SÖKER VI
• Du bör ha god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, tal och i skrift. Meriterande om du har en förståelse för andra nordiska språk.
• Datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i Adobe-paketet.
• Meriterande om du studerar marknadsföring eller har intresse för marknadsföring och sälj.
• ENOVIS/DJO Nordic är ett välkänt medicintekniskt företag, därför är det även värdefullt om du studerar till fysioterapeut, massör, sjuksköterska eller liknande.
Vi söker dig som är driven, engagerad, ansvarstagande och alltid ger det yttersta i varje situation. Ett starkt eget driv och trivs med att arbeta självständigt för att göra teamet framgångsrikt är viktigt. Som person är du även lösningsorienterad och ser möjligheter i stället för hinder. Du strävar efter att hålla ordning och struktur i ditt arbete och har god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och kommer gärna med förslag på nya lösningar och förbättringar.
Låter detta som en tjänst för dig? Passa på att skicka in din ansökan redan idag! Vi hanterar alla ansökningar löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
