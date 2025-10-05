Marknadsansvarig revisor till Senseworks
Senseworks AB / Marknadsföringsjobb / Umeå
2025-10-05
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
Du har jobbat några år som revisor. Du kan hantverket, vet hur vardagen ser ut på byrån och vad som skaver i arbetet. Men kanske känner du att du vill mer än att bara fortsätta längs den traditionella vägen. Du vill påverka, bygga och förändra hur branschen ser på revision. Framför allt drivs du av marknadsföring, varumärke och design och vill använda din revisionskompetens för att skapa kommunikation som inspirerar och driver förändring.
På Senseworks utvecklar vi framtidens revisionsplattform. Nu söker vi en marknadsansvarig revisor: en unik roll där du kombinerar din erfarenhet från revision med kreativt varumärkesbyggande, kommunikation och strategi.
Vad rollen innebär
Som marknadsansvarig revisor blir du navet mellan vår produkt, marknad, våra kunder och motorn bakom vår marknadsföring. Du kommer att:
Äga vår marknadsstrategi; utveckla och implementera planer som stärker Senseworks varumärke och driver tillväxt.
Ansvara för att översätta revisorernas vardag till relevant och inspirerande innehåll som artiklar, event, webinarier, reference-case och guider.
Bygga Senseworks varumärke så att vi blir den självklara partnern för revisions- och redovisningsbyråer.
Utmana branschen genom att visa hur digitalisering, automation och AI kan göra revisionen smartare och roligare.
Arbeta nära våra produkt- och säljteam för att forma vårt budskap och vår position på marknaden.
Driva digital marknadsföring genom sociala medier, e-post, SEO, betalda kampanjer och content marketing med fokus på leadsgenerering och konvertering.
Analysera och optimera genom följa upp våra insatser och fatta datadrivna beslut som förbättrar resultatet.
Vem vi tror att du är
Du har arbetat som revisor i minst 2 år och kan revisionens vardag och utmaningar. Du har erfarenhet från programvaror inom revision och transaktionsanalys som t.ex. Hogia, Visma och Wolters Kluwer.
Du vill använda din kompetens på ett nytt sätt; mer kreativt, mer strategiskt, mer utåtriktat. Du gillar att skriva, prata och förklara, och du får energi av att bygga relationer.
Du är målinriktad, självgående, gillar att ta ansvar och vill vara en del av en entreprenöriell miljö där du snabbt kan förvandla idéer till verklighet. Du är flexibel och gillar att jobba i en miljö där dina dagar är varierande och där du kan bidra med din kompetens på flera områden.
Vi ser gärna kvinnliga sökande eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Helst är du baserad i Umeå med omnejd.
Varför Senseworks?
Hos oss får du chansen att kombinera din revisionsbakgrund med kreativ marknadsföring. Du blir en del av ett snabbväxande team där din röst hörs och ditt arbete får direkt genomslag. Här finns inga gamla strukturer - bara en stark vilja att bygga något som förändrar revisionen i grunden.
Att ha en utmärkt kultur och en rolig och engagerande arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd. Vi strävar efter att skapa en bra miljö för lärande och personlig utveckling och har en personlig utbildningsbudget för varje anställd så att vi alltid får fortsätta lära oss saker.
Vi tror att vi har roligare och utvecklar bättre produkter genom att arbeta mycket nära våra kunder, hela vägen från idé till backlog-prioritering, med ett datadrivet sätt för att ta beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi anser att det är viktigt att erbjuda lika möjligheter för kvinnor och män eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt team av talangfulla individer och som en del av det får alla anställda möjlighet att delta i vårt aktieoptionsprogram och bli ägare i företaget.
Vi har ett team med kollegor som arbetar från hela världen, men vi trivs också med att träffa varandra ansikte mot ansikte. Vårt kontor i Umeå ligger i Science Parken med 30 sekunders promenad till en av norra Europas största sportanläggningar på IKSU. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme så att du kan träna på arbetstid. Vi har en mycket flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar dig bäst för att få ihop livspusslet.
Kontaktinformation
Om att arbeta i ett snabbväxande SaaS-företag inom fintech låter spännande, kontakta oss!
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: jobs@senseworks.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senseworks AB
(org.nr 559237-6593), https://www.senseworks.io/
Tvistevägen 47 (visa karta
907 29 UMEÅ Jobbnummer
9540828