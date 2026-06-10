Marknadsansvarig och Bokningsreceptionist till Väderögruppen
Väderögruppen AB / Marknadsföringsjobb / Tanum Visa alla marknadsföringsjobb i Tanum
2026-06-10
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Väderögruppen AB i Tanum
Väderögruppen söker en passionerad och engagerad Marknadsansvarig och Bokningsreceptionist som vill vara med och utveckla och sprida vår unika destination till gäster världen över. Vill du vara en del av vårt lilla, men dynamiska team och arbeta med en av Sveriges mest spektakulära platser? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Väderögruppen driver destinationen Väderöarna som ligger i den vackra och orörda skärgården utanför Sveriges västkust, en plats där naturen och stillheten är i fokus. Här erbjuder vi våra gäster en unik upplevelse med god mat, boende och aktiviteter som för tankarna bort från vardagen. Vi strävar efter att ge våra gäster en minnesvärd och personlig upplevelse, och vi söker nu dig som kan hjälpa oss att marknadsföra vår pärla.Dina arbetsuppgifter
Som Marknadsansvarig och Bokningsreceptionist kommer du att ha ett stort ansvar för att driva och utveckla vår kommunikation och våra bokningssystem. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Marknadsföring:
Utveckla och implementera marknadsföringsstrategier för att öka synligheten av Väderöarna.
Skapa och distribuera innehåll via våra digitala kanaler (hemsida, sociala medier, nyhetsbrev m.m.).
Planera och genomföra kampanjer och evenemang för att locka både nya och återkommande gäster.
Analysera marknadstrender och konkurrens för att identifiera nya affärsmöjligheter.
Bokning:
Ansvara för hantering av bokningar via telefon, e-post och vårt bokningssystem.
Ge professionell och personlig service till våra gäster och svara på frågor kring våra tjänster.
Administrera och uppdatera bokningssystemet för att säkerställa korrekt och smidig bokningshantering.
Kommunicera med gäster före, under och efter deras vistelse för att säkerställa en hög servicekvalitet.
Hantera logistikplanering i form av båttransporter till och från ön.
Förekommande kontorsadministration.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av marknadsföring och/eller bokning inom besöksnäringen, gärna med fokus på hotell eller restaurang.
Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier och digital marknadsföring.
Är van vid att använda bokningssystem och andra digitala verktyg.
Är självgående, organiserad och har en hög ansvarskänsla.
Har goda kommunikativa färdigheter, både i tal och skrift, på svenska och engelska.
Är kreativ och har förmågan att skapa engagerande innehåll och kampanjer.
Har en passion för att ge gäster den bästa möjliga upplevelsen och har en serviceinriktad inställning.
Är proaktiv och lösningsorienterad.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av en fantastisk destination.
Ett omväxlande och självständigt arbete i en vacker och inspirerande miljö.
Möjlighet att växa och utvecklas inom marknadsföring och besöksnäring.
Tjänstgöringsgrad: 75-100%
Plats: Den huvudsakliga arbetsplatsen kommer vara vårt kontor i Hamburgsund men möjlighet finns för arbete på Väderöarna, västkusten, Sverige.Så ansöker du
Vänligen skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till [email-adress] senast [datum]. I din ansökan vill vi att du berättar om din erfarenhet och varför du skulle vara en perfekt match för tjänsten. Vi ser fram emot att höra från dig!
Väderöarna erbjuder en unik arbetsmiljö på en plats där naturen är i centrum och vi arbetar hårt för att ge våra gäster oförglömliga upplevelser. Vi välkomnar dig att bli en del av vårt team och vara med och utveckla denna magiska plats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@vaderoarna.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Väderögruppen AB
(org.nr 556658-4529)
Udden 1A (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Väderöarnas Värdshus Kontakt
Mattias Wind Spindel mattias@vaderoarna.com Jobbnummer
9957798