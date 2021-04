Marknadsanalytiker inom medicinteknik till Perimed AB - Perimed AB, datavägen 9A, 17543 Järfälla - Marknadsföringsjobb i Järfälla

Prenumerera på nya jobb hos Perimed AB, datavägen 9A, 17543 Järfälla

Perimed AB, datavägen 9A, 17543 Järfälla / Marknadsföringsjobb / Järfälla2021-04-14Söker du ett omväxlande och utmanande jobb i en internationell miljö där du har möjlighet att påverka med nya idéer och utveckla dem till färdiga produkter?Perimed söker nu dig som vill arbeta som Marknadsanalytiker inom medicinteknik i en bred roll med stor utvecklingspotential. Perimed arbetar med hela värdekedjan och du kommer att vara med och göra skillnad i vår verksamhet!Tjänsten är placerad i Järfälla. Varmt välkommen med din ansökan, urval kommer ske löpande så vänta inte med att ansöka. Tjänsten är en tillsvidareanställning, efter en initial prövotid på 6 månader.Om tjänstenDu kommer vara en del av försäljnings- och marknadsavdelningen som består av 9 personer och du rapporterar till Head of Sales and Marketing. Du kommer att arbeta med att analysera marknadsbehov och föreslå förbättringar av Perimeds kliniska produkter för internationell tillväxt.I rollen ansvarar du för:analysera marknadsbehov och operativt ta fram produkt planer för att utveckla nya produkter.upprätta produktbeskrivningar och marknadsföringsmaterialupprätta projektdokumentation och teknisk produktdokumentation.upprätthålla produktdokumentation och säkerställa att regulatoriska krav upprätthållsvara delaktig i utformning av utbildning för Perimed's säljare på relevanta produkter i Sverige, Europa, USA och Asienvara delaktig i utformning av utbildning för internationella distributörer av Perimed's kliniska produkterI din roll har du kontaktytor både externt och internt tillsammans med kollegor inom marknad, inköp, kvalitet och produktion.Vem är du? Vi söker dig som är utbildad inom medicinteknik på KTH eller motsvarande.Vi tror att du är i början av din karriär med minst 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet och goda kunskaper i engelska samt god kunskap i Microsoft Office är ett krav. Vidare meriterande erfarenheter:Vi söker dig som trivs i en innovativ miljö med engagerade kollegor och som person är du proaktiv, initiativrik, målinriktad och har stark inneboende drivkraft. Vidare har du ett strukturerat, noggrant och ansvarstagande sätt att ta dig an ditt arbete och du trivs med att hantera många parallella arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att analysera problem och komma fram till hållbara lösningar och du bidrar med ett positivt och flexibelt förhållningsätt. En förutsättning för att du ska lyckas i rollen är att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med personer med olika bakgrund och funktion.Om Perimed:Perimeds vision is:"To provide instruments for accurate diagnosis and monitoring of all patients with ischemia in order to save limbs, lives, costs and reduce human suffering."Perimed AB is a Swedish company, founded in 1981 and headquartered just outside Stockholm, that develops, manufacture and market state-of-the-art diagnostic equipment to assess microcirculation and peripheral perfusion as well as peripheral arterial disease.We offer solutions for clinical use as well as for research. We have more than 40 years of experience and unique competence in fiber optics, laser and camera optics, as well as tissue optics making Perimed a leader in measuring and assessing microcirculation and peripheral macro circulation.Our clinical tools will help you with high quality examination of Ischemia and assessment of wound healing potential for your patients. Our advanced research tools will help you obtain valuable and actionable results for both clinical research and research.Perimed is a global company with subsidiaries in USA, China, France, Italy and Germany. Our customers in the other countries are supported either directly from our Swedish headquarters or by our certified local distributors.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-04-25Perimed AB, datavägen 9A, 17543 Järfälla5692404