Marknads- och kommunikationsspecialist till Finspång
Vill du arbeta i gränslandet mellan affär, teknik och strategi i en global industriverksamhet? Vi söker nu en Marknads- och kommunikationsspecialist som vill ta ett helhetsansvar för marknadsstrategi och kommunikation inom Medium Gas Turbine (MGT) Aftermarket.
En dag i rollenDu inleder dagen med att samordna med centrala intressenter - exempelvis commercialisation managers, produktlinjeteam och regionala säljorganisationer - för att säkerställa att marknadsaktiviteterna är direkt kopplade till affärsmålen inom MGT Aftermarket.
Arbetet är både strategiskt och operativt. Du:
Utformar budskap för prioriterade segment såsom datacenter, Oil & Gas, förnybar energi och globala serviceportföljer.
Utvecklar och förfinar go-to-market-koncept.
Säkerställer en enhetlig och varumärkesanpassad kommunikation i nära samarbete med Product Line Marketing och Corporate Communication.
Arbetar med marknadsverktyg och driver effektivisering genom automation och AI-stödda arbetssätt.
Rollen innebär löpande samarbete med globala kollegor i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, där kunskapsdelning och koordinering är avgörande för att skapa en gemensam marknadsriktning.
Dina ansvarsområdenI rollen kommer du att:
Definiera och driva den långsiktiga strategiska marknadsplanen i linje med CoC MGT-strategin.
Forma och leda budskapsstrategi för prioriterade globala marknader och segment.
Utveckla och förvalta go-to-market-koncept i nära samarbete med sälj, commercialisation managers och R&D.
Benchmarka marknadsstrategier och best practice från närliggande branscher och aktörer såsom GE Vernova och Solar Turbines samt andra eftermarknadsintensiva industrier.
Säkerställa alignment med Corporate Communication och Product Line Marketing avseende varumärke, tonalitet och verktyg.
Driva implementering av automatiserade och AI-stödda marknadsmetoder.
Främja kunskapsdelning mellan globala gasturbinproduktlinjer.
Ansvara för framtagning och kvalitetssäkring av marknadsmaterial såsom filmer, broschyrer, kundcase och kampanjmaterial.
Stötta och koordinera användarkonferenser, regionala utbildningar och event.
Hantera och kvalitetssäkra innehåll i portaler, inklusive godkännandeprocesser och flottrelaterade uppdateringar.
Möjliggöra intern och extern kommunikation vid produktlanseringar och kampanjer.Publiceringsdatum2026-02-24Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av strategiskt och operativt B2B-marknadsarbete, gärna inom industri, energi eller tekniskt komplexa produkter.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och driva långsiktiga marknadsplaner.
Stark kompetens inom positionering, budskapsutveckling och go-to-market-strategi.
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt i en internationell matrisorganisation.
Erfarenhet av marketing automation och intresse för AI-baserade arbetssätt.
Förståelse för eftermarknad, serviceaffär och livscykelperspektiv är meriterande.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Om teamet
Du blir en del av Sales Operations-teamet inom Product Positioning, Business Line After Market - Medium Gas Turbine (MGT). Teamet ansvarar för att stärka affären genom:
Marknads- och kommunikationsstrategi
Produktion av marknadsmaterial
Utveckling av CPQ-verktyg och säljstöd
Hantering av kundportal och Salesforce-data
Ägarskap av produktkatalog
Verksamheten inom Gas Services fokuserar på låg- och nollutsläppsbaserad kraftproduktion genom service, modernisering och digitalisering av gas- och ångturbiner samt generatorer. Här samlas hela erbjudandet kring dekarbonisering och livscykelhantering av installerad flotta.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
