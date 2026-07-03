Marknads- och kommunikationschef
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2026-07-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du håller ihop och driver marknads- och kommunikationsarbetet i en verksamhet med både strategiska och operativa behov. Här får du skapa kontinuitet, prioritera rätt initiativ och se till att kommunikationen stärker affären, varumärket och relationen till kunder och interna intressenter.
Rollen passar dig som trivs nära både försäljning, ledning och globala funktioner. Du växlar mellan långsiktigt arbete och praktiskt genomförande, från planering och budskap till kampanjer, innehåll och uppföljning. Det här är en möjlighet för dig som vill ha bred påverkan och kombinera affärsfokus med kreativ höjd.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och genomför marknads- och kommunikationsaktiviteter i linje med verksamhetens mål.
Du driver kampanjer, produktlanseringar, kundevent och andra initiativ som stärker affären och varumärket.
Du ansvarar för extern kommunikation, inklusive innehållsproduktion, kundreferenser, artiklar och pressmaterial.
Du förvaltar och utvecklar digitala kanaler och sociala medier.
Du stöttar internkommunikationen och bidrar till engagemang och förståelse för verksamheten.
Du samarbetar nära försäljningsorganisationen, affärsledningen och globala funktioner för att skapa tydlig och samordnad kommunikation.
Du följer upp aktiviteter och säkerställer att kommunikationen håller hög kvalitet och följer varumärkets riktlinjer.
KravDu har flera års erfarenhet av kvalificerat marknads- och kommunikationsarbete.
Du har dokumenterad erfarenhet av kampanjer, innehållsproduktion, digital marknadsföring och event.
Du har erfarenhet av att leda team och samordna flera intressenter.
Du har stark projektledningsförmåga och arbetar affärsorienterat.
Du kan omsätta komplex eller teknisk information till tydlig och relevant kommunikation.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från B2B-, industri- eller teknikverksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019487-2086152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9992487