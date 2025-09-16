Marknads- och Eventkoordinator till mässarrangör i Göteborg
Vår klient driver framgångsrika mässor och söker nu en driven och strukturerad Marknads- och Eventkoordinator med gedigen erfarenhet inom digital kommunikation. Bli en del av ett företag där kreativitet och unika upplevelser står i fokus och där du får möjlighet att växa i bolaget.
OM TJÄNSTEN
Som Marknads- och Eventkoordinator kommer du att arbeta nära den mässansvarige för att driva framgångsrika mässor. Rollen innebär ansvar för både marknadsföring och projektledning, från planering och digital annonsering till genomförande av event på plats. Det är en bred och utmanande roll med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling inom företaget.
Du erbjuds
Vi erbjuder en kreativ och inspirerande arbetsmiljö med stora möjligheter att växa i din roll och ta nästa steg i karriären, potentiellt till att bli ansvarig för egna koncept. Du blir del av ett team som stöttar och utmanar varandra att alltid leverera på topp. Vår klient satsar på din utveckling och har en stark företagskultur där samarbete är avgörande för framgång. Företaget är privatfinansierat med en stabil ekonomi och imponerande tillväxt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Rollen som Marknads- och Eventkoordinator innebär ansvar för marknadsföring och projektledning av mässor, från digital annonsering till att säkerställa ett lyckat genomförande på plats. Du kommer att driva eventprocessen med fokus på att skapa engagerande upplevelser för besökare och utställare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera och projektleda hela eventprocessen, från möten till genomförande på plats
• Koordinera referensgrupper och registreringsprocesser för event
• Säkerställa scener, sceninnehåll och aktiviteter under mässorna
• Vara projektledare på plats under mässorna
• Ansvara för digital marknadsföring och skapa engagerande innehåll
• Hantera annonsering på Meta och LinkedIn samt analysera resultat
• Arbeta med WordPress, Google Analytics, UTM-taggning och e-postmarknadsföring
VI SÖKER DIG SOM
• Mångårig erfarenhet av en liknande roll inom Marknad och Event
• Har en relevant högskoleutbildning inom marknadsföring
• Erfarenhet från arbete på en marknadsavdelning och med eventprojektledning
• Teknisk kunskap inom WordPress, Meta och LinkedIn-annonsering
• God erfarenhet inom Photoshop och produktion av rörligt innehåll
• Erfarenhet inom Google Analytics, UTM-taggning och e-postmarknadsföring
För att lyckas i rollen är du:
• En doer med driv: Du är orädd, målmedveten och trivs med att ta ansvar
• Strukturerad och lösningsorienterad: Du har förmågan att hålla många bollar i luften och levererar med kvalitet under press
• Utvecklingsfokuserad: Du är mogen, har skinn på näsan och ser detta som ett steg i din karriär mot en större roll
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient, Nordic Live Expo, producerar mässor och konferenser och grundades av personerna bakom Easyfairs. De fokuserar på smarta mässor och event inom IT, digitala lösningar och industri 4.0. Företaget har en omsättning på 63 miljoner SEK med en vinst på 16% och är en av Sveriges största mässarrangörer som inte äger egna hallar. De är delvis ägda av Easyfairs, världens tionde största mässarrangör. Ersättning
