Marknad- och eventansvarig till Björklöven
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Evenemangsjobb / Umeå Visa alla evenemangsjobb i Umeå
2026-06-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Rekryteringspartner i Umeå AB i Umeå
, Luleå
, Boden
eller i hela Sverige
Björklöven är mer än en hockeyförening. Vi är en mötesplats för människor, en stark kraft i Umeåregionen och en gemenskap som förenar generationer. Med ishockey i SHL, dam- och juniorverksamhet, hundratals aktiva ungdomar och ett stort engagemang från medlemmar, supportrar och partners vill vi vara en förening som betyder något – både på och utanför isen.
Efter återkomsten till SHL står Björklöven inför en spännande framtid. Vår ambition är att bygga en långsiktigt konkurrenskraftig elitverksamhet samtidigt som vi fortsätter utveckla upplevelser, relationer och vår betydelse för människor i hela regionen.
Nu söker vi en marknad- och eventansvarig som vill vara med och skapa möten, upplevelser och relationer som stärker Björklöven långt bortom matchresultaten.
Ditt nya arbete
Som marknad- och eventansvarig har du en central roll i vår kommersiella verksamhet. Du arbetar nära partners, medlemmar, supportrar och kollegor för att skapa värde och utveckla mötesplatser för människor och företag som vill vara en del av Björklöven.
Du ansvarar för att utveckla vårt affärsnätverk, skapa attraktiva upplevelser för företag och gäster samt bidra till att varje besök i Visionite Arena blir något mer än en hockeymatch.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
utveckla och samordna Björklövens affärsnätverk och företagsaktiviteter
ansvara för hospitality och skapa upplevelser som stärker relationerna med våra partners
planera och genomföra externa event, nätverksträffar och andra aktiviteter
tillsammans med arrangemangsansvarig utveckla publik- och arenaupplevelsen
utveckla arenaförsäljning och merchandise
identifiera nya affärsmöjligheter och arbeta med uppföljning och utvecklingPubliceringsdatum2026-06-24Profil
Vi söker dig som drivs av att skapa relationer och upplevelser. Du är affärsmässig, engagerad och tycker om att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har ett genuint intresse för människor och förstår värdet av att bygga långsiktiga relationer.
Vi tror att du är:
serviceinriktad och relationsskapande
strukturerad och van att driva projekt från idé till genomförande
affärsmässig och resultatorienterad
en prestigelös lagspelare
trygg i att ta ansvar och leda andraKvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av event, försäljning, marknadsföring eller kundansvar
erfarenhet av att planera och genomföra arrangemang och aktiviteter
god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
god kommunikativ förmåga i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder Vi erbjuder en central roll i en av Sveriges mest engagerande idrottsföreningar och möjligheten att vara med och utveckla framtidens mötesplatser för både människor och företag i Umeåregionen. Du får stort eget ansvar, möjlighet att driva egna projekt och vara med och utveckla nya koncept, aktiviteter och affärsmöjligheter.Så ansöker du
I denna rekrytering annonserar vi via Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Niclas Bornefjord, marknadsansvarig på Björklöven, via tfn: 090-71 25 79.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Med anledning av sommar- och semesterperioden kan rekryteringsprocessen under vissa veckor gå i ett lugnare tempo eller tillfälligt pausas. Vi uppskattar därför ditt tålamod om återkoppling eller nästa steg i processen dröjer något längre än vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967409-2069794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
9977961