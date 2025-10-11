Marknad och försäljningsansvarig
2025-10-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avanti Alpin i Åre AB i Östersund
Som marknad och försäljningsansvarig ansvarar du för att utveckla och genomföra företagets marknadsstrategier samt att driva försäljningen av företagets produkter och tjänster. Tjänsten innebär ett helhetsansvar för marknadsföring, kundrelationer, samt försäljningsaktiviteter som stärker företagets position på marknaden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och följa upp marknadsföringskampanjer (digitalt och traditionellt).
Ansvara för företagets externa kommunikation och varumärkesprofilering.
Utveckla försäljningsstrategier och kundbearbetning.
Upprätthålla och utveckla relationer med befintliga och potentiella kunder.
Delta i budgetarbete och uppföljning kopplat till marknads- och försäljningsmål.
Analysera marknadstrender och konkurrenssituationer för att identifiera affärsmöjligheter.
Samordna med andra avdelningar för att säkerställa att marknadsföring och försäljning sker i linje med företagets mål.
Rapportering:
Tjänsten rapporterar till företagets VD eller utsedd kontaktperson
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: tommy@avantialpin.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanti Alpin i Åre AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Delägare
Tommy Eliasson Winter tommy@avantialpin.com 0731808394
