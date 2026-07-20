Markmiljöspecialist till masshanteringsfunktionen
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2026-07-20
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Vill du vara med och forma hur vi använder och återanvänder markens resurser i framtidens samhällsbyggande?
I takt med att Skellefteå utvecklas och nya samhällsbyggnadsprojekt tar form blir hanteringen av jord- och bergmaterial en allt viktigare fråga – både ur ett klimat-, kostnads- och resurseffektivitetsperspektiv.
Nu etablerar vi en ny masshanteringsfunktion inom mark- och exploateringsenheten. Här får du en nyckelroll som markmiljöspecialist med ansvar för att tillföra teknisk och miljömässig expertis i hur jord- och bergmaterial hanteras i kommunens samhällsbyggnadsprojekt.
DIN ROLL
Som markmiljöspecialist inom masshantering har du en kvalificerad och sakkunnig roll där du bidrar med specialistkompetens i planering och genomförande av hantering av jord- och bergmaterial samt fungerar som tekniskt stöd i frågor som rör mark, miljö och hantering av jord- och bergmaterial.
Du arbetar både strategiskt och operativt och bidrar med expertis genom hela processen – från tidiga utredningar och planering till genomförande och uppföljning i kommunens samhällsbyggnadsprojekt. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, koordinatorer, exploateringsingenjörer, entreprenörer och myndigheter.
Du är en viktig del i att säkerställa att kommunens hantering av jord- och bergmaterial sker på ett korrekt, säkert och resurseffektivt sätt, med hänsyn till både miljökrav, geotekniska förutsättningar och samhällsbyggnadsprojektens behov.
Ditt arbete omfattar bland annat att:
göra tekniska och miljömässiga bedömningar av jord- och bergmaterial.
arbeta med klassificering, hantering och riskbedömning av jord- och bergmaterial, inklusive förorenade massor
stödja projekt i frågor kopplade till markmiljö, geoteknik och masshantering
tillämpa relevant miljölagstiftning samt ta fram anmälnings- och tillståndshandlingar på egen hand eller med stöd av konsult
ta fram tekniska underlag och bedömningar som stöd för beslut i projekt och planering.
bidra i utveckling av riktlinjer, arbetssätt och strategier för hållbar och cirkulär masshantering
samarbeta med interna funktioner och externa aktörer i tekniska och miljörelaterade frågor
arbeta med utredning och analys kopplat till förorenad mark samt i samverkan med miljöavdelningen och länsstyrelsen identifiera och initiera vidare hantering av områden där ansvar saknas, inklusive undersökning, riskbedömning och åtgärd
genomföra provtagning med efterföljande provhantering och databasuppbyggnad med resultat
Kort sagt:
Du ser till att rätt jord- och bergmaterial hanteras på rätt sätt, med rätt förutsättningar för att bli en resurs i framtidens samhällsbyggande.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom miljöteknik, geoteknik, samhällsbyggnad, miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av arbete med markmiljöfrågor eller hantering av jord- och bergmaterial i samhällsbyggnadsprojekt.
Du har god kunskap om miljöbalken och tillhörande regelverk samt erfarenhet av miljötekniska bedömningar, riskbedömningar eller liknande arbete i projektmiljö. Erfarenhet av arbete med förorenad mark och tillstånds- eller anmälningsärenden är meriterande.
Det är även meriterande med erfarenhet av större samhällsbyggnadsprojekt samt om du är certifierad för provtagning av mark och vatten.
Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav.
Som person har du en god analytisk förmåga och kan sätta dig in i komplexa frågeställningar samt se samband mellan tekniska, miljömässiga och praktiska delar. Du arbetar strukturerat och driver ditt arbete framåt med kvalitet och noggrannhet.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att fatta välgrundade beslut även i situationer där förutsättningarna är otydliga eller föränderliga. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs i gränslandet mellan teknik, projekt och olika intressenter inom samhällsbyggnadsprojekt.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av den nya masshanteringsfunktionen inom mark- och exploateringsenheten på avdelningen Samhällsutveckling i Skellefteå kommun.
Här arbetar vi med att utveckla, förvalta och planera kommunens markresurser i samband med samhällsbyggnadsprojekt. Masshantering är en växande och central fråga i detta arbete – både ur ett klimatperspektiv och för att skapa effektiva och kostnadsmedvetna projekt.
Den nya funktionen håller på att byggas upp, vilket innebär att du får en aktiv roll i att forma arbetssätt, struktur och samverkan från grunden.
Som medarbetare i Skellefteå kommun får du en trygg arbetsgivare med goda möjligheter till kompetensutveckling, balans mellan arbete och fritid samt förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "725284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Rekryteringscenter Skellefteå kommun +46910735000 Jobbnummer
10006555