Markingenjör inom fastighetsrätt till Markenheten
2025-12-17
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Forma framtidens Nyköping tillsammans med oss!
Nyköping är en kommun i stark tillväxt - med ett fantastiskt läge vid havet och nära Stockholm. Här möts stad och landsbygd, kulturarv och framtidstro. Det är en plats som lockar både människor och företag, och vi på Division Samhällsbyggnad är med och gör det möjligt.
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi arbetar med allt från strategisk samhällsplanering, stadsbyggnad och exploatering till markförvaltning, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, geodata och kollektivtrafik. Kort sagt: vi är med och formar hur Nyköping växer och fungerar, idag och i framtiden.
Hos oss blir du en del av ett team på cirka 100 engagerade medarbetare - samhällsplanerare, ingenjörer, arkitekter, strateger, inspektörer och handläggare - som tillsammans driver utvecklingsprojekt i både stad och landsbygd. Det kan handla om att planera nya stadsdelar, utveckla Skavstaområdet eller skapa attraktiva miljöer för boende, företag och rekreation.
Vill du vara med och bygga ett hållbart och attraktivt Nyköping? Då är vi platsen för dig!!
Markenheten - Vi skapar förutsättningar för hållbar utveckling
Markenheten är en strategisk och operativ resurs inom kommunen med 11 engagerade medarbetare: ekologer, markförvaltare, markingenjör med fastighetsrättslig kompetens, projektledare och projektekonom. Tillsammans arbetar vi för att förvalta, utveckla och förädla kommunens markinnehav.
Vårt uppdrag
Vi arbetar utifrån kommunens hållbarhetsprogram på uppdrag av både Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen och ansvarar för:
• Förvaltning och utveckling av kommunens mark - från skötsel av naturreservat till olika typer av upplåtelser såsom arrenden.
• Strategiska markförvärv och försäljningar - för att skapa långsiktiga förutsättningar för kommunens utveckling.
Vad vi gör i praktiken
• Planering av skötsel av naturreservat och hållbart skogsbruk.
• Riskbedömningar av träd och andra mindre fältinsatser.
• Fastighetsrättsliga frågor med avtal och regleringar
• Förvaltar och utvecklar kommunens arrendegårdar med ett stort antal byggnader
• Genomföra åtgärder i våra planer för skogsvård och naturvård.
• Stöd i projekt och planarbete med kommunens mark- och naturvårdskompetens.
• Stöd och service till medborgare, föreningar och företag
• Förvaltning och administration av nyttjanderätter.
• Plan och genomförande av marktransaktioner
• Samordnings- och utvecklingsprojekt som rör vårt markinnehav
Varför är vi viktiga?
Genom vårt arbete skapar vi förutsättningar för framtida samhällsutveckling, bevarar biologisk mångfald och bidrar till en hållbar och attraktiv livsmiljö för kommunens invånare.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
I rollen markingenjör med fastighetsrättslig kompetens ingår bland annat att arbeta med:
• Markavtal, tomträtter, och andra nyttjanderätter
• Värdering av mark i samband med förvärv och försäljning av fastigheter
• Markupplåtelseavtal och ledningsrätter
• Fastighetsrättsliga avtal
• Utreda och svara på remisser från myndigheter
• Arbeta med strategisk markanvändning och utvecklingsplaner
• Hantera otillåten markanvändning
• Upprätta ansökningar till Lantmäteriet och vara kommunens kontaktperson i lantmäteriförrättningar
I fokus för vårt uppdrag står alltid kommunens medborgare, varför vi kontinuerligt utvecklar våra processer. Du och dina kollegor får stor möjlighet att tillsammans vara med och påverka utvecklingen av arbetssätt, rutiner och processer och arbeta aktivt med Fokus Nöjd Kund. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fastighetsrättslig kompetens
• Relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri, juridik,
eller annan motsvarande utbildning eller erfarenhet som
arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn
• Erfarenhet av förhandling och avtalsskrivande
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande för tjänsten är:
• Förhandlingsvana och erfarenhet av fastighetstransaktioner
• Arbetat inom offentlig förvaltning inom fastighetsrättsområdet, gärna lantmäteri
• Erfarenhet kring byggnadsvård och fastighetsvärdering
Som person vill vi att du har goda medarbetaregenskaper med bra kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du har en god förmåga att arbeta självständigt och driva dina frågor och ärenden. Då du i din roll har många både interna och externa kontakter och har daglig kontakt med markägare, företag, medborgare och föreningsrepresentanter är det viktigt att du är lyhörd och ansvarstagande. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du kvalitetsmedveten och noggrann. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och bedömning av att passa in i gruppen.
ÖVRIGT
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
#LI-Hybrid Ersättning
