Markförvaltare till mark- och exploateringsenheten
2026-04-10
Vill du vara en del i arbetet med att bygga en framtid för fler? Vill du genom ditt arbete bidra till utveckling av Örnsköldsviks kommun? Då ska du söka vår tjänst som markförvaltare!Mark- och exploateringsenheten ingår i Tillväxtavdelningen och jobbar med att säkra kommunens markinnehav och utveckling på lång sikt genom att köpa och sälja mark och driva detaljplaner för att möjliggöra kommande exploateringar. Enheten företräder också kommunen som fastighetsägare olika typer av ärenden.På enheten arbetar idag 13 personer, varav 2 är Markförvaltare. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans forma Örnsköldsviks framtid.ArbetsuppgifterSom markförvaltare kommer du ha fokus på ärenden utifrån ett fastighetsägarperspektiv och företräda kommunen utifrån det kommunala markinnehavet. Du får möjlighet att arbeta brett med många olika frågor kopplat till fastighetsägande och ta ett stort ansvar i handläggning av ärenden. Det kan till exempel gälla ärenden kring;
att förhandla och upprätta avtal vid köp och försäljning av mark
att förhandla och upprätta avtal om servitut, arrende eller annan nyttjanderätt
Att handlägga ärenden som rör skötsel av kommunens mark
Att förvalta och upprätta arrende- och tomträttsavtal
Att delta vid lantmäteriförrättningar
I rollen ingår att hantera både snabba frågor som behöver svar samma dag och långsiktiga, strategiska markförvaltarfrågor. Arbetsuppgifterna är varierande och ofta ställs vi inför nya frågor som måste lösas, tillsammans med medborgare och andra aktörer inom kommunen.KvalifikationerVi söker dig som har:
Examen inom lantmäteri, väg och vatten eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Körkort B
Meriterande:
Goda kunskaper inom fastighetsrätt inklusive arrendefrågor
Erfarenhet i en liknande roll
Du är stresstålig och har en förmåga att arbeta med parallella arbetsuppgifter där du planerar och styr ditt arbete självständigt. Vi tror att du har arbetat i en liknande roll och samlat på dig erfarenhet, men är du en driven person i början av din karriär kan du också vara rätt person och då få möjlighet att lära från seniora kollegor. Du har lätt för att uttrycka dig både skriftligt och muntligt och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.I samspel med andra är du tydlig i din kommunikation samtidigt som du är ödmjuk inför att olika aktörer har olika perspektiv. Du trivs i en grupp som präglas av prestigelöshet, där vi hjälper och stöttar varandra, likväl som man driver mycket av arbetet självständigt.Vad erbjuder vi dig?Vi värnar om att vara en flexibel arbetsgivare för att få både arbetsliv och privatliv att fungera så bra som möjligt. Hos oss tar vi därför tillvara på möjligheten att arbeta på distans. Det innebär att du under en arbetsvecka både kan arbeta hemifrån och på vårt gemensamma kontor utifrån vad som passar för verksamheten. Vi tycker också att hälsa och ett aktivt liv är viktigt och erbjuder därför både ett friskvårdsbidrag och möjlighet till rörelse på arbetstid en timme per vecka. Vi sitter på stadshuset Kronan, nära resecentrum med goda kommunikationer såväl med tåg som buss. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så ansök gärna redan idag. Bifoga CV och ansökningsbrev med din ansökan.Hela verksamheten präglas av kommunens tillväxtambitioner och att Örnsköldsvik ska bli en plats för fler. Mer kring kommunens vision och mål samt hur det är att bo, leva och verka på platsen hittar du på kommunens hemsida, Välkommen till Örnsköldsviks kommun (ornskoldsvik.se)
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
