Markförvaltare - Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Falkenberg

Prenumerera på nya jobb hos Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen

Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Falkenberg2021-04-06Falkenberg är en tillväxtkommun på attraktiva västkusten, en plats som befinner sig i ständig utveckling. Här är det enkelt att skapa ett gott liv, och till oss finns det också goda möjligheter att pendla.Falkenberg växer vilket skapar spännande utmaningar inom samhällsplaneringen. I Falkenbergs kommun arbetar vi enligt visionen "Vi växer för en hållbar framtid", med fokus på hållbar tillväxt i hela kommunen. Idag är vi 46 000 invånare i Falkenberg.Organisatoriskt kommer du att vara en del av mark- och exploateringsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen består av sex engagerade och kunniga medarbetare som ansvarar för det kommunala markinnehavet samt planering och genomförande av nybyggnation både vad det gäller bostäder, verksamheter och kommunal service.2021-04-06Vi söker en strukturerad och serviceinriktad markförvaltare till mark och exploateringsavdelningen. Du förväntas ta stort eget ansvar inom ditt arbetsområde och vara med och bidra till ett positivt arbetsklimat. Dina arbetsuppgifter består främst av att förvalta kommunens markinnehav, arbeta med markupplåtelser (arrenden, nyttjanderätter m.m.), kommunens småhustomtkö och försäljning av småhustomter. Du tar del i framtagande av olika avtal och är en stöttepelare för dina närmsta kollegor. Tjänsten innebär mycket kontakter med personer utanför och inom kommunorganisationen och tjänsten kräver någon med ett gott bemötande.Utifrån tidigare erfarenheter och eget engagemang finns möjligheter att utvecklas i sin roll och du förväntas komma med förbättringsförslag på arbetssätt.Du kan till viss del även komma att arbeta med allmän administration inom enheten.Vi ser även att du aktivt deltar i avdelningens utvecklingsarbete.Vi vill att du har en högskoleutbildning inom fastighetsrelaterat program eller annat som vi bedömer som likvärdigt. Vi vill att du har goda IT- kunskaper samt goda kunskaper i relevant lagstiftning så som Jordabalken, plan- och bygglagen och miljöbalken. Du har kunskap om och erfarenhet från att arbeta markupplåtelser och rättigheter. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av att arbeta med fastigheter. Vi ser gärna att du också har vissa kunskaper i ekonomi eller att digitalisera verksamhet. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTIntervjuer kommer att ske löpande så sök redan idag.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Falkenbergs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen5672011