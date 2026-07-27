Markförvaltare
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-27
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Bakgrund
Trivs du i en roll med daglig kontakt med föreningar, privatpersoner och näringsliv? Då kan denna tjänst med varierande och stimulerande arbetsuppgifter vara något för dig!
Du kommer ha mycket kontakt med arrendatorer så vi söker dig som är både kommunikativ och strukturerad.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som markförvaltare hos oss kommer du ha ansvar för det löpande arbetet med arrendeavtal för odlingsområden. Arbetet innebär praktisk problemlösning av fastighetsfrågor ur både ett juridiskt och tekniskt perspektiv, och utförs självständigt såväl som i grupp tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer även arbeta med förhandling av avtalsvillkor och upprättande av andra arrendeavtal, tillsynsärenden och med att följa upp rättelseanmodan.
Arrende- och tomträttsenheten består av 18 engagerade medarbetare och präglas av gemenskap och prestigelöshet. Enhetens medarbetare arbetar främst med olika typer av upplåtelser på stadens mark.
Tidigare erfarenhet av arrenden eller markförvaltning är inget krav för tjänsten då uppdragens svårighetsgrad varierar, och du får god stöttning av erfarna kollegor. Här finns goda möjligheter att utvecklas i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En utbildning från lantmäteriprogrammet eller annan utbildning innehållande fastighetsrätt
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av praktisk avtalshantering
Erfarenhet av förhandling och kundkontakter
Erfarenhet av arbete med digitala kartsystem och detaljplaner
Personen vi söker har ett systematiskt arbetssätt, en hög IT-kompetens samt har lätt för att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift. För att lyckas i rollen behöver du ta egna initiativ, vara lösningsorienterad och drivande. Du tar ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar självständigt eller tillsammans med andra. Du kommer att ha många kontakter både internt och externt, vilket innebär att du behöver vara kommunikativ och ha förmåga att delge information och idéer på ett tydligt sätt. Du har god samarbetsförmåga, en stark servicekänsla och ett gott bemötande.
Vi ser fram emot att få träffa dig, så tveka inte med din ansökan!Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exploateringsförvaltningen Kontakt
Vision, Stefan Granander stefan.granander@exploatering.goteborg.se Jobbnummer
10013324