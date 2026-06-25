Markförvaltare
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Administratörsjobb / Simrishamn Visa alla administratörsjobb i Simrishamn
2026-06-25
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Du blir en del av planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen som består av planarkitekter, översiktsplanerare, mark- och exploatering samt GIS- och kartfunktioner. Vi är en liten och tajt grupp som stöttar varandra och har en gemytlig stämning i en vacker arbetsmiljö på Björkegrenska gården.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
I rollen som markförvaltare kommer du att ansvara för kommunens markinnehav. Du kommer bland annat arbeta med försäljning av kommunala bostads- och verksamhetsfastigheter, med frågor som rör arrenden, avtal och fastighetsrätt, företräda kommunen vid samråd med lantmäteriet samt svara på bygglovsremisser som markägare. Du kommer även arbeta strategiskt med markfrågor och vara med och driva kommunens utveckling som aktiv markägare. Du kommunicerar med experter och kollegor inom kommunen samt med exploatörer, politiker och medborgare.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har en utbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri, fastighetsutveckling eller motsvarande
• har erfarenhet av att upprätta avtal i samband med köp och försäljning av fastigheter
• har arbetat med olika former av markupplåtelser, såsom servitut, arrenden och andra nyttjanderätter
• har kunskaper inom fastighetsjuridik/fastighetsrätt
• uttrycker dig väl i tal och skrift och har lätt för att samarbeta både internt och externt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är initiativtagande och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi läser inkomna ansökningar och kallar till intervjuer löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330389 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Storgatan 22 (visa karta
)
272 80 SIMRISHAMN Arbetsplats
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Tf enhetschef planering
Katarina Wahlman Stridsman katarina.wahlman.stridsman@simrishamn.se 0414-819219 Jobbnummer
9978782