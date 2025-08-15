Markförvaltare
2025-08-15
I rollen som markförvaltare ansvarar du för att utemiljöer håller hög kvalitet och säkerhet, med särskilt fokus på lekplatser och offentliga ytor. Du kommer att följa upp skötsel och underhåll, hantera inkommande ärenden och beställningar, samt bidra i budget- och upphandlingsarbete. Arbetet innebär både fältbesök och kontorsuppgifter, där du samarbetar med kollegor, entreprenörer och andra aktörer för att utveckla och förbättra miljön.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra kvalitetsuppföljningar och fältinspektioner
Leda driftmöten och marksyn med leverantörer
Hantera felanmälningar, frågor och offerter
Granska fakturor och driftsrapporter
Säkerställa trygghet och funktion på lekplatser
Planera åtgärder enligt underhållsplaner och besiktningsprotokoll
Arbeta i GIS- och kartsystem
Detta gäller ett konsultuppdrag med start omgående och tillsvidare. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech och arbeta ute hos vår kund i Täby, Stockholm. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Vi söker dig som har:
Utbildning inom trädgårdsskötsel, markanläggning eller motsvarande erfarenhet (minst 2 år)
B-körkort
Erfarenhet av utemiljöarbete, drift och underhåll (gärna inom offentlig miljö eller fastighetssektorn)
Kunskap om lekplatssäkerhet (t.ex. Hags Academy eller liknande)
Goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
BAS-U/BAS-P
Meriterande:
Kunskap om LOU
Erfarenhet av vinterunderhåll
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får kombinera din praktiska kunskap med administrativt ansvar - allt för att skapa trygga, hållbara och trivsamma miljöer.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se
