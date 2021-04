Markförhandlare Tvärförbindelse Södertörn - Trafikverket - Logistikjobb i Solna

Trafikverket / Logistikjobb / Solna2021-04-09Som Markförhandlare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Tvärförbindelse Södertörn är en ny trafikled söder om Stockholm. Som en fortsättning på Förbifart Stockholm ska den förbinda E4/E20 vid Vårby med Huddingevägen vid Flemingsberg och vidare till Haninge centrum och väg 73. Projektet är nu inne i ett spännande skede och vi söker nu en markförhandlare. Här har du chansen att vara med och påverka en växande del av regionen och medverka till att underlätta vardagen för många. Är du vår nya medarbetare?Markförhandlare Tvärförbindelse Södertörn2021-04-09I rollen som markförhandlare på Program Tvärförbindelse Södertörn kommer du att delta i hela kedjan från planläggnings- och projekteringsarbetet och under byggskedet till överlämning av färdig anläggning. Inom ditt kompetensområde är du sakkunnig och är med och utvecklar interna arbetssätt.Som markförhandlare ansvarar du och driver självständigt markåtkomstfrågor, förhandling om ersättning, fastighetsrättsliga avtal, skadereglering/tvister, men du har och är ett bra och givande stöd i gruppen med flertalet andra markförhandlare, som är dina närmsta kollegor."Efter snart 10 år som markförhandlare i Trafikverkets största projekt fascineras jag varje dag över hur roligt och varierande mitt jobb är, med kluriga uppgifter där jag verkligen känner att jag är en viktig del i det hela och kan bidra med mitt fastighetsrättsliga perspektiv. Tvärförbindelse Södertörn är inget undantag - här finns alla sorters utmaningar där man får träffa så många olika fastighetsägare, med allt från komplex tätortsmiljö till landsbygd. Och bäst av allt - man löser inte uppgifterna ensam, utan har ett otroligt stöd av kollegorna och tillsammans ser man till att vägen kan bli byggd!" //Fastighetsansvarig Tvärförbindelse SödertörnI vardagen arbetar du nära projekt- och programledningen på program Tvärförbindelse Södertörn men du kan även få vara med och stötta andra program. Du är anställd på avdelningen Teknik, Miljö och Fastighet där det finns ett flertal andra medarbetare som har sitt fokus inom markförhandling, vilket vi ser som en stor styrka då detta kan gynna kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte.I rollen finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.Övrig informationIntervjuer är planerade att hållas via Skype i vecka 21. Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess.#tvarforbindelsesodertornVem är du?För att trivas i den här tjänsten är du lösningsorienterad och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du driver ditt arbete på ett strukturerat sätt och har lätt för att ta egna initiativ med mod att driva dina frågor. Du är relationsskapande och är duktig på att skapa goda och långsiktiga samarbeten. Vi ser även att du ska vara kommunikativ och ha en förmåga att förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt.För att lyckas i detta uppdrag ska du ha:en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdigrelevant och aktuell arbetslivserfarenhet av förhandlingrelevant och aktuell arbetslivserfarenhet av att upprätta fastighetsrättsliga avtalrelevant och aktuell arbetslivserfarenhet av plangenomförande och genomförandefrågorgod förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift i det svenska språketB-körkortHos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.Läs gärna mer om program Tvärförbindelse Södertörn i länken som finns längst ner på sidan.AnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer här