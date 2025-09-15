Markförhandlare till infrastrukturprojekt
Utveckling av nya vägar och järnvägar är alltid ett balansspel mellan markägare, myndigheter och samhällets behov. Du som vill vara med i detta roliga och omväxlande uppdrag - sök tjänsten som markförhandlare hos oss!
Markförhandlare till infrastrukturprojektPubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Nu söker Trafikverket en markförhandlare till Göteborg! Som markförhandlare hos oss har du ansvar för markåtkomstfrågor som bl. a innebär att förhandla om ersättning för köp av och intrång på fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, hantera skadereglering/tvister, delta i planläggnings- och projekteringsarbete samt representera Trafikverket i lantmäteriförrättningar samt andra kontakter med myndigheter och enskilda fastighetsägare. Det är en varierande roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du är med i hela kedjan från planläggning, projekteringsarbete, byggskede till överlämning av färdig anläggning. Arbetet innebär ibland möten utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden.
Vad kan vi på Trafikverket erbjuda dig?
• Ett internt utbildningspaket inom markförhandling för dig som vill utvecklas inom området
• Möjlighet att styra din utveckling genom att jobba i olika typer av projekt i vår verksamhet
• En modern arbetsplats med många spännande utmaningar
• Bra balans mellan arbete och fritid
• Flexibel arbetsplats där möjligheten att arbeta på distans på deltid finns
• Möjlighet att vara med och bidra och till nytta för hela samhället
Övrig information
OBS: På grund av ett systemunderhåll är det inte möjligt att ansöka till den här tjänsten från kl. 16.00 den 28/9 till ca kl. 16.00 den 29/9 därefter räknar vi med att ansökan fungerar som vanligt igen.
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan du komma att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax
efter att sista ansökningsdagen har passerat. Intervjuer är planerade att genomföras digitalt under vecka 43.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Som person ser vi att du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter, med hjälp av din goda problemlösningsförmåga. Eftersom arbetet innebär många kontakter med markägare, allmänhet och andra intressenter är det viktigt att vara en god relationsbyggare som bygger nya nätverk, vårdar befintliga och inger förtroende. Du har god kommunikativ förmåga och förmedlar budskap på ett enkelt och lyhört sätt och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du god samarbetsförmåga och du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.
Vidare söker vi dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom lantmäteri, alternativt har du en annan relevant akademisk utbildning i kombination med relevant erfarenhet som vi sammantaget kan bedöma som likvärdig
några års aktuell samt relevant arbetslivserfarenhet av fastighetsrättsliga frågor
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av värdering och förhandling inom det fastighetsrättsliga området
erfarenhet av markåtkomstfrågor
relevant arbetslivserfarenhet av fastighetsrättsliga frågor inom infrastruktur- och/eller samhällsbyggnadsprocessenSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
