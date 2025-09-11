Markförhandlare
Trafikverket / Lantmätarjobb / Malmö Visa alla lantmätarjobb i Malmö
2025-09-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Vill du veta hur vi balanserar intressena mellan markägare, myndigheter och samhällets behov av nya vägar och järnvägar? Vill du ha ett roligt och omväxlande arbete och vara en del av ett team med stor erfarenhet och kompetens? Då välkomnar vi dig att skicka in din ansökan till tjänsten som Markförhandlare med placering i Malmö eller i Kristianstad.
MarkförhandlarePubliceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som markförhandlare är du specialist på markåtkomstfrågor i Trafikverkets väg- och järnvägsprojekt. Du är länken mellan Trafikverket och enskilda markägare, kommuner, myndigheter och övriga intressenter. Markförhandlaren arbetar i projektens alla skeden, från planläggning till färdig anläggning. Detta tillsammans med projektens olika karaktär innebär att arbetet har en stor bredd och att frågeställningarna varierar.
Några exempel på arbetsuppgifter som du utför självständigt och i samarbete med dina kollegor:
• Värderar och förhandlar om ersättning för intrång och skador
• Upprättar fastighetsrättsliga avtal
• Deltar vid framtagande av förfrågningsunderlag, och kontrollerar att Trafikverkets leveranser stämmer med vad som beställts
• Har kontakt med berörda fastighetsägare, både fysiskt och digitalt
• Representerar Trafikverket i lantmäteriförrättningar och i andra myndighetskontakter
Inom markförhandlargruppen hjälps vi åt att utvecklas, genom att alla bidrar med sina styrkor och erfarenheter. Vi värnar om en lärande organisation med möjlighet att driva och delta i ständiga utvecklingsarbeten.
För oss är det självklart att du ska få en bra start för att lyckas i rollen och som ny markförhandlare deltar du i vårt interna utbildningspaket.
I tjänsten kan det vid enstaka tillfällen förekomma arbete utanför kontorstid. Möjlighet till distansarbete upp till 40% av din arbetstid kan finnas.
Övrig information
Intervjuer kommer att genomföras över Skype under vecka 33. För frågor angående tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef Magdalena Jacobsson. Om du inte når henne via telefon är du också välkommen att maila dina frågor till magdalena.jacobsson@trafikverket.se
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Arbetet som markförhandlare innebär mycket sociala kontakter, därför är det viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer genom att vara lyhörd och kommunikativ. Du har en god problemlösningsförmåga inom de givna ramarna, och har ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du driver självständigt och prestigelöst ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs i samarbete med andra.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleexamen (minst 180 hp) inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juridik med inriktning mot fastighetsrätt
aktuell och relevant flerårig arbetslivserfarenhet av fastighetsrättsliga frågor
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
arbetat med markåtkomst
erfarenhet av förhandling, avtalshantering och avtalstolkning inom fastighetsområdetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2025:243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Magdalena Jacobsson 0101233705 Jobbnummer
9503164