Marketing Technology Manager & Salesforce Product Owner
2026-03-27
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik, affär och marknadsföring i en internationell och snabbväxande miljö? Nu finns möjligheten att kliva in i en nyckelroll där du får stort inflytande över både system, arbetssätt och utveckling.
Om rollen
I rollen som Marketing Technology Manager & Salesforce Product Owner blir du den centrala länken mellan marknad, sälj och IT. Du ansvarar för att säkerställa att bolagets marketing tech-stack fungerar optimalt - från tracking och kampanjteknik till CRM-utveckling och systemintegrationer.
Rollen är både strategisk och operativ. Du arbetar hands-on med tekniska implementationer och felsökning, samtidigt som du driver förbättringsinitiativ, utvecklar processer och säkerställer att systemen stödjer affären på bästa sätt.
Du kommer att arbeta nära performance marketing-team i flera marknader och ha en viktig roll i att säkerställa datakvalitet, korrekt tracking och effektiva arbetsflöden globalt.
Dina ansvarsområden
Marketing Technology & Tracking
Du ansvarar för implementation och optimering av tracking, pixlar och taggar i digitala kampanjer. Du felsöker tekniska problem, stöttar teamen i implementationer och säkerställer att datan är korrekt och användbar. Arbetet inkluderar verktyg som Google Tag Manager, server-side tracking och olika former av attribution.
Salesforce Product Ownership
Du äger Salesforce-plattformen internt och fungerar som produktägare. Du samlar in behov från verksamheten, prioriterar utveckling och säkerställer att förbättringar implementeras. Du arbetar med processutveckling, automation och utbildar organisationen i hur systemet används effektivt.
Marketing Tech Stack & Tools
Du ansvarar för att utveckla och optimera bolagets martech-stack. Det innebär att utvärdera nya verktyg, driva implementationer och integrationer samt identifiera möjligheter till automatisering och effektivisering. En viktig del av rollen är även att utforska hur AI kan användas för att förbättra arbetssätt och resultat.
Teknisk rådgivning & projekt
Du fungerar som intern expert i tekniska frågor kopplade till digital marknadsföring och deltar i projekt kring dataflöden, system och integrationer. Du driver egna initiativ och bidrar till att utveckla organisationens tekniska kapabilitet.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av marketing technology och digital tracking
Kunskap inom tag management, exempelvis Google Tag Manager
Förståelse för pixels, konverteringsspårning och attribution
Erfarenhet av Salesforce och CRM-arbete
Förmåga att översätta affärsbehov till tekniska lösningar
Erfarenhet av implementationer och systemintegrationer
En stark problemlösningsförmåga
Det är meriterande om du har erfarenhet från performance marketing, martech-stackar, API:er eller tidigare arbetat i en produktägarroll. Kunskap inom enklare kod, exempelvis HTML eller JavaScript, är också ett plus, liksom förståelse för dataskydd och consent.
Som person är du
Lösningsorienterad och nyfiken på teknik
Strukturerad och bra på att prioritera
Kommunikativ och trygg i att arbeta mellan teknik och affär
Initiativtagande och drivande i förändring
Vi erbjuder
Du får en central roll i en organisation med korta beslutsvägar där eget ansvar och initiativ uppmuntras. Här finns stora möjligheter att påverka, utveckla och bygga något långsiktigt i en verksamhet som växer både nationellt och internationellt.
Du blir en del av en dynamisk och snabbrörlig miljö där nya idéer och tekniska lösningar välkomnas, och där samarbete och gemenskap är en viktig del av kulturen. Här kombineras högt tempo och ambition med en inkluderande arbetsplats där människor trivs och utvecklas tillsammans.
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan och bli en nyckelspelare i att forma framtidens marketing tech.Publiceringsdatum2026-03-27Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
http://talentpartner.se
9825344