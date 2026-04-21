Marketing Technology Manager & Salesforce Product Owner
Det här är N365N365 grundades i Stockholm 2011 och är idag en av Europas största performance-drivna fullservicebyråer. Med kontor i Stockholm, London, New York, Köpenhamn och Oslo arbetar vi globalt med att hjälpa kunder skapa mätbara resultat genom effektiva och datadrivna marknadsföringslösningar.Kundens resultat är alltid vår första prioritet, vilket har resulterat i internationella utmärkelser inom Native Advertising samt utmärkelsen Årets byrå inom content i Sverige.
Nu söker vi en tekniskt orienterad och affärsnära person som vill ta ett helhetsansvar för vår marketing tech och Salesforce.
Om rollenI rollen som Marketing Technology Manager & Salesforce Product Owner har du ett övergripande ansvar för att utveckla, optimera och säkerställa funktionaliteten i vår martech-stack. Du arbetar i gränslandet mellan marknad, sälj och IT och fungerar som en central brygga mellan affär och teknik.
Rollen består av två tydliga ansvarsområden: dels Marketing Technology kopplat till våra kundkampanjer och leverans, dels Salesforce Product Ownership kopplat till vår interna CRM- och säljprocess.
Rollen har ett primärt fokus på Salesforce som CRM-plattform, med ansvar för att stötta och utveckla säljorganisationens arbetssätt, processer och effektivitet. I rollen ingår även ett sekundärt ansvar för Account Engagement (Marketing Automation), med fokus på bolagets egna marknadsaktiviteter och kundkommunikation.
Ditt ansvarDu säkerställer korrekt implementation av tracking, pixlar och taggar samt felsöker tekniska problem i kampanjer. Du arbetar nära performance-teamet och säkerställer hög datakvalitet och tillförlitlig uppföljning.
Som Product Owner för Salesforce samlar du in behov från verksamheten, prioriterar utvecklingsinitiativ och säkerställer implementation tillsammans med IT och externa konsulter. Du driver förbättringar inom CRM, automation, lead scoring och account engagement samt utbildar organisationen i system och arbetssätt.
Du ansvarar även för att vidareutveckla vår marketing tech-stack genom att utvärdera och implementera nya verktyg och integrationer. Du identifierar möjligheter till automatisering och effektivisering och har ett särskilt fokus på hur AI kan användas för att förbättra analys, arbetssätt och affärsresultat.
Du fungerar som teknisk rådgivare i organisationen och stöttar team globalt i frågor kopplade till digital marknadsföring, dataflöden och system.
Om digDu har erfarenhet av digital tracking och marketing technology samt god kunskap inom tag management, pixlar, attribution och datainsamling. Du har arbetat med Salesforce och är van att översätta affärsbehov till tekniska lösningar.
Du har erfarenhet av implementation av verktyg och integrationer och är en stark problemlösare som trivs i en roll där du får kombinera teknik och affär.
Det är meriterande om du har arbetat med performance marketing, martech-stackar, API:er eller har erfarenhet av produktägarskap. Kunskap inom enklare kod som HTML och JavaScript samt förståelse för dataskydd och consent är också ett plus.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och initiativtagande. Du är strukturerad, kommunikativ och har förmågan att arbeta mellan teknik och affär i en snabbrörlig miljö.
Vi erbjuderPå N365 får du en nyckelroll i en snabbt växande och internationell organisation. Vi har en platt struktur med korta beslutsvägar där eget ansvar och initiativ uppmuntras.
Du får möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och affär i en dynamisk bransch där utvecklingen går snabbt. Vi värdesätter gemenskap och gör gärna saker tillsammans, från träning och lunchdiskussioner till aw och gemensamma aktiviteter.
Vi erbjuder en arbetsplats med stark teamkänsla, goda utvecklingsmöjligheter och en kultur där idéer snabbt omsätts till resultat.
Ansökan
Rekryteringen hanteras av Talent&Partner. Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Talent & Partner AB
111 34 STOCKHOLM
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474
