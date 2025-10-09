Marketing Specialist
2025-10-09
Bygghemma.se är Sveriges största onlinebaserade aktör inom byggvaror, hem och trädgård. Genom vår onlinebutik, som kompletteras och understöds av fysiska visningsbutiker och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom montering och installationer, erbjuder vi ett ledande sortiment från välkända externa och egna varumärken. Vi har kontor i Malmö.
Är du en strukturerad marknadsförare med ett kreativt öga för kampanjer och kommunikation? Vill du vara med och driva marknadsaktiviteter för Sveriges ledande e-handelsaktör inom bygg, renovering och DIY? Då kan det här vara din nästa möjlighet!
Om rollen Som Marketing Specialist på Bygghemma blir du en central del av vårt marknadsteam. Du ansvarar för att planera, driva och följa upp kampanjer och marknadsaktiviteter från start till mål. Rollen är bred och varierad - från grafiska koncept och kampanjproduktion till koordinering med leverantörer, byråer och interna team. Du får möjlighet att arbeta både kreativt och strategiskt, i ett högt tempo och i nära samarbete med andra drivna kollegor.
Dina ansvarsområden:
Självständigt planera och driva marknadsaktiviteter för våra varumärken
Producera kampanjmaterial för digitala och traditionella kanaler
Koordinera samarbeten med leverantörer, byråer och interna avdelningar
Hantera Retail Media-processen - från planering och offerter till uppföljning
Granska och kvalitetssäkra marknads- och kampanjmaterial
Optimera innehåll utifrån data och insikter för att driva trafik och försäljning
Vem är du? Vi söker dig som är lika bekväm med Excel som med InDesign, som gillar att växla mellan strategiskt tänkande och kreativt skapande. Du är lösningsorienterad, noggrann och trivs i en miljö med högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller grafisk formgivning
2-3 års erfarenhet av en liknande roll, gärna inom retail eller e-handel
Erfarenhet av kampanjplanering och marknadsproduktion i flera kanaler
Goda kunskaper i Officepaketet och Adobe Creative Cloud (rörlig produktion är ett plus)
Förståelse för digital marknadsföring, CRM och analysverktyg
Förmåga att arbeta självständigt, planera och driva projekt med korta deadlines
Vi erbjuder Hos oss blir du en del av ett passionerat marknadsteam som arbetar insiktsdrivet och nära kunden. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får växa, påverka och bidra till att bygga starka varumärken.
