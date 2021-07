Marketing & Sales Automation Specialist till Invise - Invise Agency AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Invise Agency AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-07-06Är du lika förtjust som vi i konvertering, optimering och automatisering? Trivs du med att vara rådgivare, lösa problem och förenkla saker? Vi tänkte väl det! Nu söker vi dig som är redo att ta dig an det som alla pratar om men många inte riktigt förstår. Här har du möjligheten, sök rollen som Marketing & Sales Automation Specialist på Invise!Vad erbjuder vi dig?Ett fritt och självständigt jobb på en prisbelönt och snabbväxande byrå. Vi har fria arbetstider, vi värdesätter egna initiativ och är måna om att alltid göra det lilla extra för både oss själva och våra kunder.Möjligheten att utvecklas och sätta din kompetens inom marketing and sales automation på kartan - vi är en certifierad diamond partner till HubSpot och vårt mål är att bli europas bästa MA-team.Arbeta i långsiktiga projekt med starka varumärken, här ( https://www.invise.se/case/) kan du se några av våra kunder.Möjligheten att jobba nära webbutvecklare för att pusha gränser och tillsammans med teamet av specialister verkställa kundernas strategiska planer.Samarbeta nära HubSpot och ta del av de senaste trenderna - att utvecklas i en bransch som varje dag växer och förändras.Vara en del av ett tight team, på en lagom stor byrå, där du snabbt får en betydelsefull roll i vår fortsatta expansion och stort utrymme för personlig utveckling.Vad gör en MA-specialist på Invise?I rollen som Marketing & Sales Automation Specialist driver du våra kunders marknads- och säljaktiviteter i HubSpot. Du blir en av våra fem HubSpot Engineers som är specialiserade på hur vi med HubSpot Marketing, Sales och Service Software tar våra kunders digitala tillväxtresor till nya dimensioner. Vi kräver inte att du ska kunna allt detta idag - vi tror på learning by doing och självklart blir du stöttad i utvecklingen av ditt team. Har du däremot erfarenhet av den här typen av system och processer så är det givetvis ett stort plus. När du är varm i kläderna kommer du att:Lösa kundernas problem: du lyssnar, ställer jobbiga frågor, utforskar och ger råd för hur dina kunder ska använda HubSpot för att nå sina mål.Bemöta kundernas hemsidebesökare och ge dem en grym upplevelse i deras köpresa - du hjälper till att omvandla besökare till kunder.Automatisera tidskrävande marknads- och säljprocesser - du förenklar våra kunders vardag.Utveckla lead-nurturing-kampanjer som är personaliserade, du ger en bra kundupplevelse med målsättningen att omvandla fler kvalitativa leads till affärer.Ta fram effektiva kampanjer mot olika målgrupper, ex. mail som går ut till mottagare när de vill ta emot dem och när det passar dem allra bäst.Vem letar vi efter?Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet inom marketing & sales automation. Har du dessutom erfarenhet av HubSpot så är det en stor fördel. Alternativt så är du i början av din karriär, med en färsk utbildning inom digital marknadsföring. Oavsett vilket så behöver vi dig som har koll på det digitala, att du är hungrig på att köra igång och med ambitionen att på sikt bli en fullfjädrad HubSpot Engineer - om du inte redan är det idag såklart!Med rätt inställning, en stor portion engagemang, vilja och driv kommer du långt hos oss. Förutom det är du snabblärd, har förmågan att se helheten och gillar att ta eget ansvar och egna initiativ. Vi håller också tummarna för att du är analytiskt lagd, gillar data och statistik. Om du dessutom tycker om kundkontakt och är grym på kundservice borde du söka direkt - för sånt jobbar vi en hel del med!Jag vill söka!Vill du bli en del av gänget? Skicka i så fall in din ansökan genom annonsen. Här ( https://www.invise.se/om-oss/vi-pa-invise/) kan du läsa mer om oss. Frågor besvaras av personen bakom texten, vår People & Culture Manager, Anders Norrman på anders@invise.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-23Invise Agency AB5849154