Marketing & Business Development Specialist till Baker McKenzie
Asta Agency AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-03-09
Publiceringsdatum2026-03-09
Baker McKenzie är en av världens ledande affärsjuridiska byråer med stark internationell närvaro och ett brett utbud av juridiska tjänster. Genom sitt globala nätverk av kontor och experter kan byrån erbjuda klienter kvalificerad rådgivning inom ett stort antal affärsjuridiska områden. I Stockholm är Baker McKenzie ett dynamiskt team som arbetar tätt tillsammans och utnyttjar sin internationella styrka för att genomföra komplexa affärer. Arbetsmiljön präglas av samarbete, utveckling och hög professionell standard. Hos Baker McKenzie finns också goda möjligheter till sociala aktiviteter och gemenskap, med allt från träningspass och gemensamma frukostar till återkommande aktiviteter och årlig kick-off.
Vi på Asta Agency samarbetar med Baker McKenzie i den här rekryteringsprocessen. Uppdraget är tidsbestämt med start i mitten av maj 2026 och som löper till augusti 2027. Du blir anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos Baker McKenzie.Om tjänsten
I rollen som Marketing & Business Development Specialist arbetar du brett med marknadsföring och affärsutveckling. Du är verksam inom Baker McKenzies regionala team inom Business Development, Marketing & Communications med fokus på Stockholmskontoret. Du är med och driver aktiviteter som stärker byråns varumärke, stöttar försäljning och säkerställer en professionell kommunikation, både internt och externt. Rollen omfattar både operativa och koordinerande uppgifter inom marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planering, koordinering och genomförande av event
Arbete med sociala medier, främst LinkedIn och Instagram
Offerter och företagspresentationer i PowerPoint
CRM-hantering, inklusive uppdatering av data och export av rapporter
Stöttning i intern kommunikation och aktiviteter
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gärna tar ansvar, driver arbetet framåt och skapar struktur i en vardag med många kontaktytor. Du har ett öga för detaljer och en förmåga att hålla hög kvalitet i både genomförande och leverans. Rollen passar dig som är prestigelös, lösningsorienterad och trygg i samarbetet med olika intressenter.
Därtill har du:
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation, ekonomi eller motsvarande
1-5 års relevant arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av arbete på advokatbyrå eller annan professional services-organisation
God vana av att arbeta på engelska i en professionell kontext
Övrig information
Start: Maj 2026
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
