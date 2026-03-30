Marketing Manager - Stenungbaden Yacht Club
Marketing Manager Stenungsbaden Yacht Club
Stenungsbaden Yacht Club söker en kunnig och innovativ Marketing Manager till vårt team!
Vad du kommer att göra:
Driva arbetet med att lyfta och vitalisera vår varumärkesprofil
Driva och utveckla vår marknadsstrategi
Delta i utveckling av vår nya hemsida
Skapa och anpassa material löpande i våra digitala kanaler
Detta är en tillsvidare anställning på 100% med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten är till stor del förlagd till dagtid men med viss varierande arbetstid, anpassat till behovet av att skapa content på en levande resort.
Här kommer du att lyckas om du:
Har en gedigen erfarenhet av att driva strategiskt arbete inom digital marknadsföring
Trivs bra med att växla mellan strategisk arbete och operativt arbete
Är en naturlig ledare utan att vara chef- då du driver arbetet med att implementera vår "tone of voice" på hela resorten.
Är van att arbeta med PR & media genom t ex influencers, journalister och media för att höja varumärkeskännedom.
Har stort intresse för besöksnäringen och håller dig uppdaterad på trender och snabbt indentifierar möjligheter som kan driva in affärer
Känner dig trygg i Adobe InDesign och kan hantera enklare grafisk formgivning och gärna fotograferar för att hålla content levande.
Bonuspoäng för:
Erfarenhet från marknadsföring och paketering av upplevelsebaserad besöksmål
Bosatt i närområdet för att kunna ta vara på tillfällen som bjuds för bra content.
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder:
En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
Personalrabatter och friends & family-priser på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer!
Flera lokala förmåner på bl a spa och träning
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Är du redo att påbörja din resa med Strawberry?
Ansök idag för att vara med och skapa oförglömliga upplevelser!Ansökningar granskas löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Intervjuer genomförs fortlöpande.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Strawberry Services AB
444 48 STENUGNSUND
Stenugnsund
HR Manager
Lena Nyquist lena.nyquist@stenungsbaden.se +46706890100
