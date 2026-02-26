Marketing Communication Manager till Ulefos!
2026-02-26
Är du skicklig i InDesign och Photoshop och brinner för marknadsföring och kommunikation? Vill du ha en roll där du får ta ansvar, skapa affärsvärde och driva marknadsinsatser självständigt? Är du dessutom en prestigelös doer som gillar att få saker gjorda? Då kan det vara dig vi letar efter!
Om Ulefos
"Ulefos är ett ledande nordiskt företag inom VA grundat 1657, med ca 350 anställda i Norge, Sverige, Finland och Danmark. I Sverige har företaget funnits sedan 1981. Ulefos har en central position inom segmentet vatteninfrastruktur, och är en del av våra viktigaste samhällskritiska infrastrukturer som ser till att vatten- och avloppssystemet fungerar som det ska. Vi bidrar varje dag till att upprätthålla vardagen i tusentals hem och företag. Utöver VA sortimentet levererar och utvecklar vi gatugods, såsom brunnslock, galler och dagvattenlösningar som en naturlig del av varje gata och stadsmiljö. Vi är hela tiden i utveckling och har också fokus på nya segment som kompletterar vår verksamhet. Vår vision är att vara den viktigaste och mest kompetenta lösningsleverantören för optimal och hållbar hantering av vatten och avlopp."
Om tjänsten som Marketing & Communication Manager
Som Marketing & Communication Manager har du en central roll hos Ulefos i arbetet med att vidareutveckla verksamhetens affärer och stärka bolagets position på marknaden.
I rollen ansvarar du för att ta fram och utveckla den strategiska marknadsplanen för Sverige samt driver det operativa arbetet med att planera, producera och samordna marknadsinsatser med fokus på extern kommersiell kommunikation. Du producerar innehåll i form av nyhetsbrev, artiklar, kommersiella produkttexter och säljande material för digitala kanaler såsom hemsida, sociala medier och webbinarier. Vidare ansvarar du för att ta fram tryckt material, exempelvis broschyrer och kataloger, inför kundevent och mässor. Du kommer även att, i viss utsträckning, stödja säljorganisationen genom att ta fram presentationsmaterial samt följa upp försäljningsstatistik och hantera prissättning. I rollen arbetar du främst i InDesign, Photoshop, WordPress, Apsis One, MS Office och IFS.
Hos Ulefos blir du en del av ett härligt och engagerat team bestående av 18 medarbetare, där du rapporterar direkt till VD. I rollen kommer du även att samarbeta nära med två marknadskollegor i Norge för att synka leverans och samordning av marknadsaktiviteter för hela koncernen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara en del av utveckling och genomförande av Ulefos nordiska kommunikationsplattform.
Uppdatera och arbeta med innehållsproduktion för webb, kampanjer och sociala medier.
Arbeta med både digitala och analoga format för att ta fram bland annat anpassade nyhetsbrev, artiklar, produkttexter, broschyrer och kataloger.
Delta på kundevent och mässor.
Supportera säljorganisationen med visst presentationsmaterial, data och säljmaterial.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller medieproduktion, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att självständigt planera, producera och samordna marknadsinsatser, såväl digitala som analoga. Du är en van användare av WordPress och Adobe-programmen, och har gärna även arbetat med nyhetsbrevsmoduler. Du har flytande språkkunskaper i svenska och engelska samt en god generell systemvana.
Som person är du en prestigelös doer med en stark känsla för text och form. Du är pedagogisk och har god kommunikativ förmåga, vilket gör att du trivs med att samarbeta nära flera funktioner. Du har dessutom en god affärsmässig förståelse och tycker att det är intressant att vid behov stötta säljorganisationen. Är du även strukturerad och analytiskt lagd kommer du att trivas väl i rollen som Marketing & Communication Manager på Ulefos.
Viktigt för tjänsten är:
Eftergymnasialutbildning i marknadsföring, kommunikation eller medieproduktion, alternativt har arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
God arbetslivserfarenhet av att självständigt planera, producera och samordna marknadsinsatser, både digitalt och analogt.
God systemvana och att du är en trygg användare av WordPress och Adobe-programmen, särskilt InDesign och Photoshop.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Meriterande för rollen är:
Tidigare erfarenhet av säljsupport och datanalys.
Erfarenhet av arbete med visuellt innehåll (foto, film, animation).
Trygg användare av MS Excel.
Har erfarenhet av PIM-system.
Ulefos erbjudande
Hos oss på Ulefos blir du en del av ett team som arbetar aktivt för att utveckla så hållbara produkter och lösningar som möjligt för framtiden. De arbetar aktivt med hållbarhetsmål och ser till att bidra till det gröna skiftet. Hos Ulefos blir en del av en tvärvetenskaplig miljö där de olika rollerna arbetar tillsammans för de bästa lösningarna. Det är människorna i organisationen som gör skillnad, det är därför det är ett övergripande mål för dem att uppnå välbefinnande, lärande, motivation och aktivt deltagande för alla anställda. Vidare har Ulefos ett attraktivt erbjudande med bland annat friskvårdsbidrag, sjukförsäkring och pension.
Start: Omgående, enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Lerum
Lön: Fast lön, enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av team Ulefos? Varmt välkommen med din ansökan, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
