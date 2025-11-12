Marketing Automation-Specialist - Göteborg
Sway Sourcing Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-11-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren Marketing Automation-specialist till ett längre konsultuppdrag till en kund inom trafikbranschen. Rollen är en del av organisationens kommunikationsavdelning och har en central funktion i arbetet med att rekrytera nya kunder, stärka relationen till befintliga och driva lojalitet genom datadriven kommunikation.
Tjänsten innebär nära samarbete med flera delar av verksamheten och ger stora möjligheter att påverka utvecklingen av moderna och automatiserade CRM-flöden.
Om rollen
Som Marketing Automation-specialist arbetar du med att skapa kundvärde och affärsnytta genom att utveckla och optimera kommunikationsflöden och processer i CRM. Du kommer att:
Utveckla, testa och optimera automatiserade kundresor och kampanjflöden genom hela kundlivscykeln - från rekrytering till lojalitet och återköp.
Säkerställa personlig och relevant kommunikation genom A/B-testning, uppföljning och KPI-analys.
Arbeta datadrivet med insikter för att förbättra träffsäkerheten i kommunikationen.
Bidra till utvecklingen av nya digitala flöden och arbetssätt i CRM som stödjer organisationens övergripande marknads- och kommunikationsstrategi.
Samarbeta tvärfunktionellt med kommunikation, försäljning, IT, marknad, trafikplanering och produktägare för att skapa en helhetsupplevelse i kundresan.
Säkerställa att all kommunikation följer organisationens varumärkesriktlinjer, tonalitet, GDPR och tillgänglighetskrav.
Förädla och optimera personalisering i e-post och andra CRM-kanaler.
Förväntat resultat
Marketing Automation är en nyckelkomponent i organisationens kundkommunikation och ska bidra till att:
Rekrytera nya kunder
Bygga långsiktiga kundrelationer
Öka lojalitet och återköpsfrekvens bland befintliga resenärer Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av CRM och marketing automation i liknande roll
Erfarenhet av datadriven kommunikation, analys och optimering
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation, dataanalys, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
Mycket god stilistisk förmåga och känsla för språk
Grundläggande kunskap i HTML/CSS
Datadriven, noggrann och kvalitetsmedveten
Flytande i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Microsoft Dynamics och marketing automation-verktyget Click Dimensions Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Pedagogisk och kommunikativ, med förmåga att förklara teknik och data på ett begripligt sätt
Trygg i att arbeta tvärfunktionellt i en stor och dynamisk organisation
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-12-01
Slutdatum: 2026-11-30
Sista ansökningsdagen: 2025-11-20
Distansarbete: 50% i överenskommelse med kunden
Omfattning: 100%
Ort: Göteborg
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9600944