Marketing activation manager till Stanley Black & Decker
2026-04-23
Har du en bakgrund inom marknadsföring och vill ta nästa steg i en bred och affärsnära roll där du får driva kampanjer från idé till genomförande? Trivs du i en dynamisk miljö där du kombinerar kreativt innehåll med struktur och koordinering? Nu söker Stanley Black & Decker en Marketing Activation Manager till sitt kontor i Mölndal, en nyckelroll för dig som vill vara med och utveckla och aktivera varumärket på marknaden.
Om tjänsten Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och som initialt sträcker sig fram tills Maj 2027. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos hos Stanley Black & Decker.
Om företaget
Stanley Black & Decker är ett av världens största tillverkare av innovativa verktyg och smarta lösningar, till såväl professionella användare som konsumenter inom bland annat förvaring, handverktyg, tillbehör, trädgård, säkerhet samt maskiner till bygg och industri. En del av deras varumärken är Stanley, Dewalt, Cub Cadet, Irwin, Facom och Black & Decker. De strävar efter att göra livet enklare för sina kunder och användare och har sedan starten 1843 vuxit till ett globalt företag. Stanley Black & Decker sysselsätter drygt 60 000 medarbetare globalt och är verksamma i fler än 175 länder. För verksamheten i Norden arbetar cirka 155 personer och huvudkontoret är lokaliserat i Göteborg.
Arbetsuppgifter
I rollen koordinerar du nationella kampanjer i nära samarbete med säljorganisationen och företagets nyckelkunder, med fokus på att omsätta strategier till affärsdrivande aktiviteter. Du arbetar med att ta fram och samordna marknadsmaterial samt säkerställer att det når ut i rätt tid och enligt varumärkets riktlinjer. Arbetet innefattar även leverantörskontakter, offertförfrågningar och koordinering av produktion.
Du stöttar arbetet med sociala medier och digitala kampanjer genom översättningar och anpassning av innehåll i nära samarbete med Social Media Manager och Brand Manager. I nordiska kampanjer som planeras av Brand Manager bidrar du med översättningar och koordinering, medan du ansvarar för att aktivera kampanjer på den svenska marknaden. Du är även delaktig i planering och genomförande av event och aktiviteter, där du samarbetar nära säljteam, kunder och externa partners. Rollen innefattar också samarbete med interna funktioner och byråer samt uppföljning av genomförda insatser. Detta är en dynamisk roll med stor variation, som passar dig som trivs i en föränderlig miljö med många kontaktytor.
Översätta och anpassa marknads- och kampanjinnehåll
Planera och genomföra event och aktiviteter
Samordna leverantörer, byråer och interna kontaktytor
Följa upp marknadsinsatser och affärsresultat
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare arbetslivserfarenhet som marknadskoordinator eller inom en marknadsavdelning
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, digitala plattformar och verktyg för nyhetsbrev är ett krav, erfarenhet av Adobe och InDesign är meriterande
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen är du en strukturerad person med god förmåga att koordinera flera parallella aktiviteter, samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv. Du är en lagspelare som uppskattar att samarbeta nära andra och som gärna stöttar kollegor för att nå gemensamma mål. Samtidigt är du självgående och initiativtagande, med en naturlig drivkraft att ta ansvar, utveckla arbetssätt och omsätta idéer i praktiken. Du är lösningsorienterad i ditt sätt att arbeta och har ett serviceinriktat förhållningssätt, både gentemot interna kollegor och externa kontakter. Dessutom har du en kommersiell ådra och ett intresse för hur marknadsaktiviteter bidrar till affärsresultat.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av denna rekryteringsprocess kommer en kontroll av belastningsregistret att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
