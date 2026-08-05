Market Communications Professional till Siemens Energy
Experis AB / Marknadsföringsjobb / Finspång Visa alla marknadsföringsjobb i Finspång
2026-08-05
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, Linköping
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eller i hela Sverige
Vill du kombinera marknadskommunikation, branding och projektkoordinering i en internationell miljö? Siemens Energy söker nu en strukturerad och kommunikativ Marketing, Branding & Communication Specialist som vill vara med och driva företagets pågående varumärkesresa och säkerställa en enhetlig kundkommunikation globalt.
Om rollen
I rollen som Marketing, Branding & Communication Specialist blir du en central del av Sales Operations-teamet inom Product Positioning. Du ansvarar för att koordinera och uppdatera marknadsmaterial samt säkerställa att allt innehåll följer Siemens Energys nya varumärkesidentitet.
Du arbetar nära centrala marknadsfunktioner, branding-team, produktansvariga och externa leverantörer för att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och konsekvent kommunikation i alla kanaler. Rollen erbjuder en bred kontaktyta och kräver både ett operativt och koordinerande arbetssätt.
Arbetet bedrivs i en hybridmodell där du förväntas vara på plats i Finspång tre dagar per vecka och kan arbeta på distans två dagar. Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Driva och koordinera uppdateringar av marknadsmaterial såsom flyers, broschyrer och kundinformation enligt gällande branding-riktlinjer.
Ansvara för uppladdning, strukturering och kvalitetssäkring av material i Customer Energy Portal.
Fungera som länken mellan central marknadsorganisation, branding-programmet och verksamheten för att säkerställa enhetlig kommunikation och visuell identitet.
Följa upp dokumentationsförändringar, säkerställa framdrift och skapa tydlig statusöversikt för samtliga intressenter.
Samarbeta med externa leverantörer som ansvarar för massuppdatering och konvertering av marknadsmaterial.
Identifiera och implementera automatiseringar samt smarta arbetssätt som effektiviserar dokument- och innehållshanteringen.
Bidra till en effektiv kommunikationsprocess inom Sales Operations och Product Positioning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av marknadskommunikation, brandingprojekt eller större innehålls- och dokumentationsprojekt.
Är van att skapa, uppdatera och kvalitetssäkra marknadsmaterial och kundkommunikation.
Har erfarenhet av content management-system, kundportaler, CRM-system eller dokumentstyrningsprocesser.
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och är skicklig på att samarbeta med både interna och externa parter.
Har erfarenhet av automatisering eller verktyg som effektiviserar innehållshantering och dokumentuppdateringar.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Arbetar strukturerat, noggrant och trivs med att hantera flera parallella aktiviteter samtidigt.
Har möjlighet att arbeta från Siemens Energys kontor i Finspång minst tre dagar i veckan.
Om teamet
Du blir en del av Sales Operations inom Product Positioning, som ansvarar för att stötta verksamheten inom bland annat marknadsföring, kommunikation, kundportaler, Salesforce, CPQ-verktyg och produktkataloger. Teamet spelar en viktig roll i att skapa värde för både säljorganisationen och Siemens Energys kunder genom hela produktlivscykeln.
Siemens Energys affärsområde Gas Services arbetar med framtidens energilösningar genom service, digitalisering, modernisering och initiativ för minskade utsläpp. Här får du möjlighet att bidra till en verksamhet som är med och driver energiomställningen framåt.Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Slottsvägen 2 (visa karta
)
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Erik Svahn Erik.Svahn@jeffersonwells.se Jobbnummer
10022447