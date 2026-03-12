Market Access - Otto Bock Norden
Vi söker nu en kollega inom Market Access som vill bidra till att säkerställa patienters tillgång till avancerade ortopedtekniska lösningar. Rollen kommer att vara en strategiskt viktig del av det nordiska sälj- och marknadsteamet. - Välkommen till Otto Bock!Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Otto Bock Scandinavia AB är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Vi erbjuder högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet.Om tjänsten
I denna roll ansvarar du för att tillsammans med det nordiska sälj- och marknadsteamet stärka förutsättningarna för reimbursement av Ottobocks innovativa produkter. Du driver arbetet med att tydliggöra medicinsk, klinisk och hälsoekonomisk nytta samt utvecklar hållbara vägar in i de nordiska vårdsystemen.
Arbetet är både strategiskt och operativt och innebär nära samarbete med interna och externa aktörer.
Detta är en deltidstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och förbättra processer för ansökningar av nya och avancerade produkter.
Skriva, stödja och kvalitetssäkra reimbursementansökningar.
Arbeta nära sälj- och marknadsteamet för att identifiera och driva möjligheter inom reimbursement.
Identifiera, analysera och presentera klinisk och hälsoekonomisk evidens och omsätta detta till besluts- och kommunikationsunderlag.
Bygga och underhålla relationer med KOLs (key opinion leaders) och andra viktiga stakeholders.
Följa policy- och ersättningsutveckling i Norden och sammanställa relevanta insikter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett jobb med ett viktigt syfte i ett stort globalt företag med många möjligheter; att vara en del av att hjälpa personer med nedsatt rörlighet att behålla eller återfå sin rörelsefrihet och livskvalitet. Vårt arbete är varierat, utmanande och utvecklande. Du kommer att få stort ansvar och ett viktig uppdrag som du kan påverka själv efter gemensamt satta strategier.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med tillsättning enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna, Stockholm . Resor ingår i tjänsten då våra kunder finns över hela Norden. Du rapporterar till Marketing and Communications Manager.
Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor inom Norden förekommer.
Om digKvalifikationer
Akademisk bakgrund inom hälsoekonomi, business, medicinsk vetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete gentemot vården i Sverige; nordisk erfarenhet är meriterande.
God förståelse för nordiska reimbursementprocesser.
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa data.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska; ytterligare nordiskt språk är meriterande.
Erfarenhet av KOL-arbete och relationsbyggande.Dina personliga egenskaper
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete samtidigt som du håller deadlines och anpassar dig till nya omständigheter för att snabbt kunna ändra ditt förhållningssätt vid behov. I samarbete med andra bidrar du med kunskap och erfarenhet och du är lyhörd och respektfull och ser till gruppens bästa. I både enskilda möten och i större grupper har du lätt för att göra dig förstådd samtidigt som du lyssnar aktivt i samtal med andra.
Du ser möjligheter i förändring och tar egna initiativ utifrån eget driv och en inneboende nyfikenhet. Ditt arbete är proaktivt, självständigt och leder till att idéer omsätts till praktisk handling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-04-12.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Anett Grusser-Pettersson via mail på: anett.grusser-pettersson@ottobock.se
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Vi genomför standardiserade och likvärdiga rekryteringsprocesser. Alla sökande bedöms rättvist utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller någon annan egenskap som skyddas av tillämplig lag.
