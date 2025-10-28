Märkesambassadör Frunk Bar & N-One Stockholm

Eciggkedjan Skandinavien AB / Säljarjobb / Botkyrka
2025-10-28


Om oss
Vi på Eciggkedjan är en ledande aktör inom e-cigarettbranschen och arbetar dagligen med att erbjuda våra B2B-kunder de bästa produkterna, servicen och supporten på marknaden. Vi växer snabbt och söker nu fler Märkesambassadörer i Stockholm som vill bli en del av vårt team och representera våra varumärken Frunk Bar och N-One ute hos våra kunder.
Rollen
Som Märkesambassadör kommer du att:
Bygga och vårda långsiktiga relationer med våra befintliga B2B-kunder och bygga nya relationer.
Vara företagets ansikte utåt och representera våra varumärken Frunk Bar och N-One på ett professionellt och inspirerande sätt.
Hjälpa våra kunder med produktinformation, beställningar och löpande service.
Delta på mässor, kundevent och utbildningar för att sprida kunskap om våra produkter.
Säkerställa att våra produkter syns på bästa sätt i butik och hos återförsäljare.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av B2B-försäljning, kundservice eller liknande relationsskapande roller.
Är kommunikativ, positiv och gillar att bygga relationer.
Har en stark känsla för service och vill ge kunderna den bästa upplevelsen.
Är självgående och lösningsorienterad.
B-körkort är meriterande då rollen kan innebära resor.

Vi erbjuder:
En spännande roll i en snabbväxande bransch.
Möjlighet att representera några av de mest etablerade varumärkena på marknaden.
Stöttande och engagerade kollegor.

Vill du bli en del av vårt team och sätta vår service på kartan?
Ansök redan idag, då urval sker löpande!
Skicka in din ansökan till work@eciggkedjan.se och märk den med Märkesambassadör.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: work@eciggkedjan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eciggkedjan Skandinavien AB (org.nr 556765-0758)
Fågelviksvägen 9 (visa karta)
145 53  NORSBORG

Kontakt
HR Manager
Victor Bryn-Jensen
victor@eciggkedjan.se

Jobbnummer
9578084

