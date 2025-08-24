Markentreprenad
2025-08-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Eskilstuna
Inom AGAB vi är verksamma inom Dränering,poolbyggnation VA, anläggningsarbeten, vägdrift, park samt yttre fastighetsskötsel. I nära samverkan med våra kunder, stora som små, . Vi har stor erfarenhet av entreprenader som ställer höga krav på service, kvalitet, miljö och tillgänglighet.Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
Som anläggningsarbetare på AGAB kommer du att utföra olika typer av anläggningsarbeten.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av planerade såväl som akuta arbeten som exempelvis:
• Mark- och VA
• Utrustningsmontering
• Mindre servicearbeten
• Dränering Markarbeten
Om dig:
Vi söker dig som är utbildad till anläggningsarbetare, alternativt så har du minst 1 års erfarenhet inom varierande anläggningsprojekt. Du kan även kommunicera flytande på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av markarbeten, grävmaskin mm, Körkort C samt YKB.
Som person är du motiverad, driven, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Som anläggare ska du kunna utföra olika typer av mark- och ledningsarbeten, både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet är fysiskt krävande och kan bitvis vara tungt. Att alltid arbeta med säkerheten i fokus är en självklarhet för dig.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Fast anställning, 6 mån provanställning tillämpas.
Arbetsort: Stockholm
Urval till tjänsten sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I AGAB blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss både till privata kunder och företag
Servicebil tillhandahålls om anställning sker fast.
Lön samt andra förmåner enligt övk.
www.agabstockholm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: info@agabstockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agab i Mellansverige AB
(org.nr 556933-9822), http://www.agabstockholm.se
Bellmansgatan 30 (visa karta
)
118 47 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kaj Räsänen info@agabstockholm.se 0765733225 Jobbnummer
9472771