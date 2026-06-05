Markarbete

Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB / Gruv- och metallurgijobb / Falun
2026-06-05


Visa alla gruv- och metallurgijobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB i Falun

Markarbetare sökes

Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB söker en markarbetare för arbete inom mark- och anläggningsprojekt.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Dina arbetsuppgifter
Schakt- och grävarbeten
Dränering och VA-arbeten
Förberedelse av husgrunder
Stensättning och markanläggning
Övrigt förekommande arbete inom markentreprenad

Kvalifikationer
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete är meriterande
God fysik och arbetsmoral
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp
B-körkort är ett krav
Maskinvana är meriterande

Anställningsvillkor

Heltid, 40 timmar per vecka
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Månadslön: 30 000– 35 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens
Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsort

Dalarna med omnejd.

Företag
Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB
Org.nr: 556614-8317
Kvarntäkt 757
790 24 Toftbyn

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:

E-postadress: backlundanton2@gmail.com

Sista dag att ansöka är 30 dagar efter publicering.

Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: backlundanton2@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB (org.nr 556614-8317)
Kvarntäkt 757 (visa karta)
790 24  TOFTBYN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9950855

Prenumerera på jobb från Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB: