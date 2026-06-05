Markarbete
Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB / Gruv- och metallurgijobb / Falun Visa alla gruv- och metallurgijobb i Falun
2026-06-05
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Markarbetare sökes
Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB söker en markarbetare för arbete inom mark- och anläggningsprojekt.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Schakt- och grävarbeten
Dränering och VA-arbeten
Förberedelse av husgrunder
Stensättning och markanläggning
Övrigt förekommande arbete inom markentreprenadKvalifikationer
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete är meriterande
God fysik och arbetsmoral
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp
B-körkort är ett krav
Maskinvana är meriterande
Anställningsvillkor
Heltid, 40 timmar per vecka
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Månadslön: 30 000– 35 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsort
Dalarna med omnejd.Företag
Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB
Org.nr: 556614-8317
Kvarntäkt 757
790 24 ToftbynSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
E-postadress: backlundanton2@gmail.com
Sista dag att ansöka är 30 dagar efter publicering.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: backlundanton2@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvarntäkt Entreprenad & Lantbruk AB
(org.nr 556614-8317)
Kvarntäkt 757 (visa karta
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790 24 TOFTBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950855