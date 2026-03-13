Markarbetare till vår kund i Norrbotten!
Professionals Nord Luleå AB / Anläggningsarbetarjobb / Boden Visa alla anläggningsarbetarjobb i Boden
2026-03-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Markarbetare
Är du en praktisk person som vill utvecklas inom markarbete?
Vår kund söker nu markarbetare som vill utvecklas i rollen. Tjänsten passar dig som vill ta dig in i branschen, har ett praktiskt intresse och gillar att arbeta med kroppen. Du kan vara händig, ha erfarenhet från liknande arbete eller ha gått bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. För oss är rätt inställning och vilja att lära sig det viktigaste.
Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig GFL-lön, bra försäkringar och moderna personalförmåner. För rätt person finns dessutom goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger och det är vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Om rollen
Vår kund håller hög kvalitet och erbjuder stabila projekt. Kundens projekt omfattar exempelvis:
• Grundläggning och markberedning
• VA-arbeten
• Schakt, rörläggning och återfyllnad
• Plattsättning och finplanering
• Vägarbeten och anläggning
• Arbete med maskiner, mätutrustning och laserinstrument
Du erbjuds
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Marknadsmässig lön enligt GFL (din lön baseras på kundens nivå)
• Pensionsavsättningar, försäkringar och goda anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag och moderna personalförmåner
• Arbetskläder och utrustning vid behov
För rätt person finns goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger - och det är även vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Vi söker dig som...
• Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna
• Trivs i ett fysiskt arbete ute i friska luften
• Har rätt inställning och vill utvecklas inom branschen
• Gillar problemlösning och att samarbetaPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av markarbete
• ESA
• Heta arbeten
• Arbete på väg
• Maskinvana
• Erfarenhet av rörläggning
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: matilda.lindfors@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev.
Vill du ansöka utan CV? Maila matilda.lindfors@pn.se
och beskriv kort din erfarenhet.
#markarbete #entreprenad #anläggning #bygg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se Jobbnummer
9795249